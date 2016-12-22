Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » İbrahim Üzülmez’den Larsson açıklaması

İbrahim Üzülmez’den Larsson açıklaması

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Larsson'un takımdan ayrılması ile ilgili, "Bizim zor zamanda taşın altına elini sokacak oyuncuya ihtiyacımız var. Mental anlamda, kafasında bu takımı bitirmiş bir oyuncu ile zaten çalışamam" dedi.

İbrahim Üzülmezden Larsson açıklaması

22 Aralık 2016 11:48

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, dün yoğun kar altında oynadığı Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında sahasında ağırladığı Kırklarelispor’u 2-0 yenerek uzun bir aranın ardından galibiyetle tanıştı. Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez maçın ardından takımdaki son durum ve önceki gün yolların ayrıldığı Larsson hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Kafada takımı bitirmiş oyuncu ile çalışmam”
Zor zamanda taşın altına elini sokacak oyunculara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Üzülmez, "Larsson geldiğim günden itibaren gitmek istediğini söylüyordu. Kendisini de bunu belirtiyordu. Bizim zor zamanda taşın altına elini sokacak oyuncuya ihtiyacımız var. Mental anlamda, kafasında bu takımı bitirmiş bir oyuncu ile zaten çalışamam. Larsson da ben gelmeden önce takımdan gitmek istediğini başkanla görüştüğünü söylemişti. Takımda gitmek isteyen bir oyuncuyu son haftada antrenmana çıkarmanın da bize bir artısı olmaz. Dolayısıyla kendisiyle konuştuk. Antrenmana çıkmamasını söyledik. Sözleşmesini feshettik” diye konuştu.

“Olmazsa olmazlarımız transferimiz"
Takıma devre arasında transfer olacak oyuncuların takıma çok şey katacağını dile getiren Üzülmez, "Savaşacak, Gaziantepspor’u ileriye taşıyacak oyuncu grubu ile inşallah çalışacağız. Her şey bizim için. Devre arasında olmazsa olmazımız transferdir. Ben bu görevi kabul ederken de bir takım şeyler konuşarak geldim. Ama kaliteyi artırma konusunda önümüzdeki günlerde yapacağımız transfer çalışmalarında herkesin bana da sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kazım Uzunöz - Lider Olgun 

 

Etiketler: İbrahim Üzülmez


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç