Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, takımın yeniden ayağa kalkması için birlik beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, devre arasında yapılacak transferlerle beraber Gaziantepspor'u bulunduğu konumdan yukarıya taşıyacaklarını ifade etti.

“5-6 tane oyuncuya ihtiyacımız var”

Üzülmez, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası Başkan İbrahim Kızıl ile 3-4 saate yakın bir durum değerlendirmesi yaptıklarını söyleyerek, "Düşünceler içerisinde, söylemler içerisinde olduk. Kimi alabiliriz, aldığımız oyuncu takıma nasıl katkı sağlar? Takım da gideceklerle ilgili fikir birliğine vardığımız arkadaşlar da var. Devre arasında gelecek oyuncunun takıma göstereceği katkı bizim için çok önemlidir. Direkt katkı sağlayabilecek oyunculara ihtiyacımız var. Yani takımın şu anki pozisyonuna baktığımız zaman 5-6 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Bunu kabul etmek gerekiyor” dedi.

“Savaşan oyunculara ihtiyacımız var”

İkinci yarının kendileri için çok daha zorlu geçeceğini ifade eden Üzülmez, "İkinci yarı her takımın takviye yapacağını düşünürsek bizim de o takviyeleri yapmamız gerekiyor. Şu anda netleşen bir oyuncu yok. Ama görüşmek istediğimiz oyuncular var. O oyuncuların vereceği cevap da çok önemli olacaktır. Çünkü şu anki sıralamaya baktığını zaman bazı oyuncular kaliteli oyuncuları mevcut durumda takıma gelmek istemeyecekleri de bir durum söz konusu. Ama bize gelip inanan bizim takımda ikinci yarıdaki o mücadelenin içerisinde olabilecek savaşan oyunculara ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde görüşeceğimiz oyuncular da var. O oyuncular ile görüştükten sonra çok daha sağlıklı bir yorum yapabilirim” diye konuştu.



Kazım Uzunöz

