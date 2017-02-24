Kaza, Elazığ-Bingöl yolunda Akçakiraz beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışık bulunmayan kavşakta Zeki Altın idaresindeki 23 ER 537 plakalı otomobil, 23 K 3430 plakalı otomobil ile Tarık Çakmak yönetimindeki 23 HN 611 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada, 23 K 3430 plakalı otomobilin hız göstergesinin 160’ta takılı kalması dikkat çekti.

Kaza sırasında kasası parçalanan kamyonetteki satışa hazır tavuk etleri ise yola saçıldı.

Kazayla ilgili olay yeri incelemesi yapıldı.

Halil İbrahim Varlı