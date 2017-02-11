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İç Anadolu Bölgesi'nden referandum yorumları

Yeni anayasanın oylanacağı referandum öncesi İç Anadolu Bölgesi’ndeki Konya, Karaman ve Aksaray illerinde yapılan sokak röportajlarında vatandaşlar büyük çoğunlukta “Evet” diyeceklerini belirtti.

İç Anadolu Bölgesinden referandum yorumları

11 Şubat 2017 10:36
İç Anadolu Bölgesi de 'evet' diyor - Tıkla İzle

İhlas Haber Ajansı (İHA), İç Anadolu Bölgesi’nde yeni anayasanın oylanacağı referandumu vatandaşlara sordu. 

Konya 

Konyalı Fatma Pıtır isimli vatandaş, güzel bir ortam olması dileğinde bulunarak, “Allah hayırlı etsin, ben ‘Evet’ diyeceğim” şeklinde konuşurken, esnaf Halil İbrahim Öznur, “Halk için güzel bir şey olur, bizim geleceğimiz parlak olur, onun için oyumuz evet” diye konuştu. İbrahim Çalıkuşu isimli vatandaş da, ‘Evet’ diyeceğini belirterek, “Geçmişi biz çok kötü gördük, ben gaz yağı kuyruğunda bekledim, yani yoklar içindeydi memleket. Şu anda memnunum, onun için ‘Evet” ifadelerini kullandı. 

Adil Yıldırım, “Ben bu durumdan memnunum, inşallah güzel olacak o yüzden “Evet” diyeceğiz derken, Mehmet Emin Kara, “Ben 90’lı yılları iyi yaşadım, 90’ları iyi bilen kişiyim. Onun için oyum ‘Evet’. Önümüzün açılması için, ülkemizin huzur bulması için ‘Evet’ diyorum” dedi. Abdullah Engür, “Evet’ diyeceğiz başka yolu yok, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Evet’ diyeceğiz” ifadelerini kullanırken, Abdullah Işık, “Tahminime göre ‘Evet’ oranı yüzde 70-80 civarında olur, ben öyle görüyorum” şeklinde görüş belirtti. Şenol Ayhan, “Tabi ki ‘Evet’ düşünüyoruz, memleketin istikrarı için” diye görüş belirtirken, Bahattin Açık, “Sonuna kadar ‘Evet’ diyeceğiz. Çünkü başta Tayyip Erdoğan var, koca reis var, o yüzden evet diyeceğim” diye konuştu.
Celal Kavak,” Türkiye’deki huzurun devam etmesi için ‘Evet’ diyeceğiz” ifadesini kullanırken, Mustafa Ercan, “Evet dersek çok iyi olur”, Mehmet Tok da, “2002’den beri oyumu Erdoğan’a veririm başkasını bilmem. Erdoğan’a çok güveniyorum, bu adam memleket için en yararlı olanıdır. Ülke için çok şey yaptı” şeklinde konuştu. 

Doğu Anadolu referanduma evet diyor Doğu Anadolu referanduma ’evet’ diyor

Karaman 

Karaman’da da vatandaşlar referandum sürecini değerlendirirken, büyük çoğunluk “Evet” diyeceklerini belirtti. Referandumu değerlendiren Sami Demir isimli vatandaş, “Hayırlı olsun inşallah” cevabı verdi. Referandum milletin bekası için hayırlı bir şey diyen esnaf Naim Özpınar ise, “Türkiye’nin önünü açmak için gereken bir sistemdi. Yıllardır koalisyonlarla bu işin yürümediğini hepimiz görüyoruz. Ülkenin istikrarı için gerekli olan bir durum. Bunun için referandumda ‘Evet’ diyeceğim” dedi. Sandığa gittiğinde ‘Evet’e basacağını söyleyen İbrahim Aksay da, “Başkanlık gelmesi için evet diyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan ne derse odur. Şimdiye kadar hiçbir zararını görmedim diye konuştu. 

Karadenizden referandum yorumu Karadeniz'den 'referandum' yorumu

Aksaray 

Aksaray’da da anayasa değişikliliğinin oylanacağı referandumla ilgili düşüncelerini anlatan vatandaşların çoğunluğu ‘Evet’ diyeceklerini belirttiler. Şerafettin Koyak, referanduma evet derken, Osman Mercan, “Referandum halka ve millete hayırlı uğurlu olsun. En güzeli odur bence, evet olarak kullanacağız” dedi. Veysel Avcıoğlu, “Şimdi anayasa paketi onaylandı, halkımızın önüne geliyor. Evet çıkacağını umuyorum ben. Benim fikrim evet, oyum da evet” şeklinde konuştu. Cumali Özkan, “Memleketimiz için hayırlı olur inşallah. Tek başına iktidar olacak, koalisyon tamamen bitmiş olacak, evet diyeceğiz” derken, Rahim Dağ, “Yeni anayasa devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Cumhuriyetinin yeni anayasa ile daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyoruz. Sonuçta güçlü bir idare güçlü bir iktidar, işin üstesinden daha rahat geleceğini düşünüyoruz. Yani Fransa’da başkanlık sistemi yürüyor da, Amerika’da yürüyor da bir başka ülkede yürüyor da Türkiye’de niye yürümesin. Referandumda evet diyeceğim” şeklinde konuştu.  

İSMAİL BULUT-MEHMET DAĞLI-UĞUR SARI-YASİN CAN

Etiketler: aksaray, iç anadolu, Karaman, Konya, referandum


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