Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler, “Erciyes’te dün akşamdan beri yoğun bir kar yağışı başladı. 2 bin 200 metre üzerinden itibaren. İnşallah bu son 1 haftadır yaptığımız suni karlama çalışmaları üzerine de bir örtü olarak gelecek. Zemini hazırladık, üzerine de doğal kar yağdıktan sonra inşallah çok kısa bir süre içerisinde pistlerimizi kayak severlere açacağız. Bunlar çok güzel, müjdeli haberler. Kar bereketi ile beraber gelecek. Şu anda teknik ekibimiz sürekli arazi üzerinde olup gerekli ölçümleri yapıyorlar. Kar atma ekibimiz teyakkuzda bekliyorlar. Suni karlama ekibimiz her ne kadar kar yağıyor olsa dahi sürekli kar yapmaya devam ediyor. Amacımız burada kış sezonu içerisinde kayak severlere en güzel, en profesyonel şekilde kayak pistlerini hazırlayarak onların çok güzel ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 296 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle 296 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dün geceden itibaren etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye ekipleri caddelerde, sokaklarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışının ardından Sivas tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar bol bol fotoğraf çekinirken, karı eğlenceye dönüştürdü. Karda oynayan köpeklerde güze görüntüler oluşturdu. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 296 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 12 köy yolu ulaşıma kapanırken, Zara'da 75, Kangal'da 70, Akıncılar'da 32, Hafik'te 30, Gölova'da 29, Gürün'de 20, Suşehri'nde 12, Yıldızeli'de 10 ve Doğanşar'da da 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İşe gitmek için yola çıkanlar beyaz örtü ile karşılaştı

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Nevşehir’i beyaza bürüdü. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli de olsa etkili oldu. Karayolları ekipleri gece boyunca yol açma çalışmaları yaparken, sabah evinden işe gitmek için yola çıkanlar beyaz örtü ile karşılaştı. Nevşehir’de kapalı yol bulunmazken vatandaşlar ise "Kar karşısında çocukluğumuz yıllarına döndük. Kar Nevşehir’e başka bir güzellik kattı" ifadelerini kullandı.

Niğde'de kar yağışı sevinçle karşılandı

Gece saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Niğde şehir merkezinde dün yağmur etkili olurken, gece saatlerinde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte beyaza bürünen Niğde Kalesi ve Niğde meydanı kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Niğdeli vatandaşlar yaz boyunca kuraklığın yaşandığı Niğde’ye kar yağmasını sevinçle karşıladı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Pazartesi gününe kadar etkili olacağı öğrenildi.

Uğur Yiğit - Coşkun Sağlamdin - Yasin Esen - Turan Bulut

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