Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki sivil ekipler, dün saat 18.00 sıralarında H.K. adlı şahsın Sarımsaklı Garajında saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla kısa sürede yakalanan H.K.’nın üst aramasında iç çamaşırının içinde poşete sarılı halde yaklaşık 300 gram kokain ele geçirildi. Mardin'de yaşadığı öğrenilen H.K.’nın sık sık Ayvalık’a gelerek kokain satışı yaptığı iddia edilirken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından H.K., Ayvalık Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan H.K. tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.