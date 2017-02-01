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İç çamaşırından 15 bin Euro sahte para çıktı

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde bulunan şahsın iç çamaşırında 15 bin Euro sahte para ele geçirildi.

İç çamaşırından 15 bin Euro sahte para çıktı

01 Şubat 2017 15:30

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uzunköprü ilçesinin Hamidiye Köyünde yabancı sahte para bulundurdukları yönünde duyum alınan İ.G. idaresindeki otomobili durdurdu. Ekipler, araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.G. ve İtalya uyruklu L.S. isimli şahısların üstünü aradı. Aramada, S.G. isimli şahsın iç çamaşırında 30 adet 500 Euro değerinde toplam 15 bin Euro sahte para ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine şahıslar gözaltına alınırken, sahte paraların incelenmek üzere Merkez Bankası Edirne Şubesine teslim edildiği bildirildi. 

Koray Ustabaşı
 


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