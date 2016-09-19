Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı Ertan Kurtulan‬'ın senaryosunu yazdığı İçerde'nin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Nihal Koldaş gibi isimler bulunuyor.

Konusu

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Sarp karakteri polis okulunu birincilikle bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlıyor. Sarp'ın yıllar önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren küçük kız Bensu Soral yani dizideki ismi Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve Polis okuluna girmiştir. Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları en büyük trajedi olmuştur.

Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz buluşmuştur. Polis Akademisi'nin mezuniyet töreni gelip çattığında Sarp'ın hocası Yusuf Kaya Sarp'ın babasının kirli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur. Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp hocasına törende silah çeker ve hapse girer. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert'e yardım eli uzatan Melek'ten başkası değildir. Sarp'ın hapse girmesiyle ikinci planda kalan Mert artık göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü adamların en güvendiği isim bir köstebek haline gelmiştir. Mert ve Sarp arasındaki çekişme hem aşk hemde aksiyon bazında süregelecektir.

Dizi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.