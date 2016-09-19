Diğer
Kategoriler

'İçerde' bu akşam başlıyor

Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin iki kardeşi canlandırdıkları sezonun en iddialı dizisi “İçerde” bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

İçerde bu akşam başlıyor

19 Eylül 2016 08:47

Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı Ertan Kurtulan‬'ın senaryosunu yazdığı İçerde'nin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Nihal Koldaş gibi isimler bulunuyor.

Konusu

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Sarp karakteri polis okulunu birincilikle bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlıyor. Sarp'ın yıllar önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren küçük kız Bensu Soral yani dizideki ismi Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve Polis okuluna girmiştir. Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları en büyük trajedi olmuştur.

Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz buluşmuştur. Polis Akademisi'nin mezuniyet töreni gelip çattığında Sarp'ın hocası Yusuf Kaya Sarp'ın babasının kirli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur. Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp hocasına törende silah çeker ve hapse girer. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert'e yardım eli uzatan Melek'ten başkası değildir. Sarp'ın hapse girmesiyle ikinci planda kalan Mert artık göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü adamların en güvendiği isim bir köstebek haline gelmiştir. Mert ve Sarp arasındaki çekişme hem aşk hemde aksiyon bazında süregelecektir.

Dizi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.

Etiketler: Aras Bulut İynemli, çağatay ulusoy, İçerde dizisi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!