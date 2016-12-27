Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Bensu Soral'ın rol aldığı 'İçerde' dün akşam yayınlanan 15. bölümüyle yine nefesleri kesiti.

NEFES KESEN SAHNE

Celal ile kavga ederek evden ayrılan Melek, Sarp'ın yanına gitti. Melek'i takip eden ve eve götürmeye gelen Davut ile Sarp'ın nefes kesen dövüş sahnesinin sonunda birbirlerine silah çektikleri ve Melek'in araya girdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Ayrıca bölümün ilk sahnesinde vurulan ölen 'Leyla' rolüne hayat veren başarılı oyuncu Şenay Gürler de diziye veda etti.

TWITTER YIKILDI

'İçerde' için Twitter'da #iyimiyiz etiketi ile 28 bin 807 tweet atıldı. Türkiye gündeminde 12 saat, dünyada ise 7 saat 55 dakika boyunca yer aldı.