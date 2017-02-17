Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye güzel oyuncu Tuba Ünsal da katıldı.

Mert silah doğrulttu

Fragmanda Mert, Celal Baba'ya silah doğrultarak "ailemi bulmak için her şeyi yaparım" diyor.

Asıl test şimdi başlıyor

Celal Baba, Sarp'ın, kızını sevdiğini öğrenince deliye dönmüş onu öldürmek istemişti. Yeni bölüm fragmanında da Celal Baba "asıl testin şimdi başlıyor Sarp" diyor.

"İçerde"nin yeni bölümü 20 Şubat pazartesi günü Show TV'de izleyiciyle buluşacak.