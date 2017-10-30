İçerisi hayvanlarla dolu ahır şiddetli yağışa dayanamadı

Birkaç gündür devam eden yağmur yağışının aniden bastırarak 20 dakika boyunca şiddetli yağmasından dolayı merkeze bağlı Palanlı Köyü Muhtarı Ömer Çil’e ait5 olan ahırın duvarı dayanamayarak çöktü. İçerisinde 150 küçükbaş, 3 büyükbaş ve 1 eşek olaydan yara almadan kurtuldu. Ahır duvarının devrildiğini gören Muhtar Ömer Çil ve yakınları, ahırda bulunan hayvanları kontrol ettikten sonra onları köyde bulunan başka bir ahıra koydu.

İlk defa böyle şiddetli bir yağmurun yağdığını vurgulayan Muhtar Ömer Çil, “Yağmur baya şiddetliydi. Misafirlerle oturmuştuk. Bir ses gelince deprem sandık. Dışarı çıktığımızda duvar gitmişti. Çocuklarla, misafirlerle toplanıp bu hayvanları dışarıya çıkardık. 150’ye yakın hayvanımız var, 3 tane inek var. Onları dışarıya çıkardık misafirlerle birlikte komşuya götürdük, bu gece yine komşuya götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cihan Kizir

