İçeriye alınmayınca otomobiliyle cezaevine daldı

Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na dün bir yakınını ziyaret etmek için gelen kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı içeri alınmadı. İsmi öğrenilemeyen kişi bu duruma sinirlenerek cezaevinin önüne geldiği otomobili ile giriş kapısına çarptı. çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği anlarda çarpmanın etkisi ile demir kapı kırılarak açılıyor. Otomobil içeri girerken jandarmalar da telaşlı bir şekilde peşinden koşuyor.

Şahsı durdurmak isteyen cezaevinde görevli jandarma ekipleri havaya ateş açtığı olay sonrasında araçtan indirilen kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.