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İçeriye alınmayınca otomobiliyle cezaevine daldı

Kandıra'da 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ziyarete gelen ve içeri alınmadığı iddia edilen şahıs, içeri alınmayınca sinirlenip otomobiliyle cezaevinin kapısını kırarak içeri girdi. Yaşanan olaylar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İçeriye alınmayınca otomobiliyle cezaevine daldı

16 Mart 2018 15:47

Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na dün bir yakınını ziyaret etmek için gelen kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı içeri alınmadı. İsmi öğrenilemeyen kişi bu duruma sinirlenerek cezaevinin önüne geldiği otomobili ile giriş kapısına çarptı. çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği anlarda çarpmanın etkisi ile demir kapı kırılarak açılıyor. Otomobil içeri girerken jandarmalar da telaşlı bir şekilde peşinden koşuyor.
Şahsı durdurmak isteyen cezaevinde görevli jandarma ekipleri havaya ateş açtığı olay sonrasında araçtan indirilen kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Etiketler: Kandıra'da 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

 

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