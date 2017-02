İçimdeki Fırtına izleyicileriyle buluşuyor. İçimdeki Fırtına’da neler olacak merak ediliyor. Peki İçimdeki Fırtına oyuncuları kim? İçimdeki Fırtına’da düşman iki kardeşin yürüdüğü geri dönüşü olmayan yolda, karşılarına çıkacak olan olayların sürükleyici hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Birbirinin tüm huylarını, zaaflarını bilen bu iki kardeş, kıyasıya girdikleri gizli savaşta tüm zekalarını kullanacak ve birbirlerini can evinden vurmak için sahip oldukları imkanları ortaya serecektir. Oysa bu savaş ikisi arasında kalamayacak kadar büyüktür. Bilmeden, geçmişin üzerine çekilmiş olan bir perdeyi aralamış, gözlerden gizlenmiş pek çok sırrın su yüzüne çıkmasına sebep olmuşlardır. Onların dahi kontrol edemeyeceği eski hesaplar devreye girdikçe kardeşler birbirlerini yıkmakla, birlikte hareket etmek arasında sık sık bocalayacaktır. İçimdeki Fırtına yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

İÇİMDEKİ FIRTINA HİKAYESİ

Yapımını Aslan Film'in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan'ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı başrollerini Merve Boluğur, Gizem Karaca, Yusuf Çim, Burak Yamantürk, Mehmet Özgür, Levent Can, Tarık Pabuççuoğlu, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan'ın paylaştığı 'İçimdeki Fırtına' dizisi bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak. Oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Tarık Papuçcuoğlu, Levent Can, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan gibi usta oyuncularının yer aldığı dizi de Ezgi (Merve Boluğur) kardeşi Deniz ( Gizem Karaca) ile evlenmek üzere olan Emre'ye ( Yusuf Çim) uzun süredir aşıktır. Sadece Emre'yi kardeşinin elinden almak için yaptığı plan hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesiyle kontrolden çıkar. Tüm çocukluklarını birlikte, dayanışma içerisinde geçiren iki kız kardeşin zamanla birbirinin can düşmanı olmasını anlatan hikaye, hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesi, geçmiş sırların ortaya çıkması ile bambaşka bir derinlik kazanır.

İÇİMDEKİ FIRTINA OYUNCULARI

EZGİ KARA (Merve Boloğur)

Güzel, akıllı, başarılı bir kız genç kız olan Ezgi Kara genç yaşında Deran Holding’in ürün müdürü olmasına rağmen istediği pozisyonda değildir. Baba bir anne ayrı kız kardeşi Deniz gibi kostüm tasarım alanında yükselmek ve Deran Holding’in tasarım departmanın başına geçmek istemektedir. İlk gördüğü anda aşık olduğu Emre Bademli’nin kardeşi Deniz’i seçmiş olması, üstelik kısa zamanda evlenmeyi planlaması Ezgi’nin sert tabiatını daha da keskinleştirmiştir. İstediği her şey için mücadele etmeye alışkın olan Ezgi’nin hayatta Emre’nin sevgisi kadar istediği hiçbir şey yoktur. Emre için amansız bir mücadeleye girişecektir.

DENİZ KARA (Gizem Karaca)

Deniz kız kardeşi Ezgi’nin nerdeyse tam tersi bir tabiata sahiptir. Kolay sevinen, azla yetinen, yumuşak başlı bir kız olan Ezgi hayatının ilk sekiz yılını Ezgi ile ayrı yumurta ikizi oldukları yalanına inanarak geçirmiştir. Sekiz yaşında Nermin’in öz annesi olmadığını öğrenen Deniz, anne bildiği insanın tüm sevgisini öz çocukları Ozan ve Ezgi’ye vermesini doğal kabul etmiş; kardeşleri Ezgi ve Ozan’a her koşulda bağlılık duymaya devam etmiştir. Deniz, Ezgi’nin istediği kabiliyete, mesleğe ve Ezgi’nin uğruna her şeyi yapacağı Emre’ye sahiptir. Her geçen gün arası bozulmakta olan Ezgi’nin öfkesini geçici, Emre’nin annesi Perihan’ın tehditlerini ise zararsız görmektedir. Emre’nin kendisini sevmesinin yeterli olduğunu sanan bu saf kız ateşle imtihan edilecek, hayatı hiç ummadığı şekilde sonlanacaktır.

EMRE BADEMLİ (Yusuf Çim)

Perihan Bademli’nin tek başına büyüttüğü her şeyden kıymetli oğludur. Daha annesinin karnındayken bir kalp krizi sonucu kaybettiği babasını hiç tanımamış olan Emre, babasından miras kalan Deran Holding hisselerine sahip çıkmak, yönetici olmak için yetiştirilmiştir. Oysa Emre’nin bu tür hevesli yoktur. Yakışıklı, iyi niyetli, hayatta hiç zorluk görmemiş olan Emre’nin tek kararlı olduğu şey sevdiği kız olan Deniz’le annesine rağmen evlenmektir. Emre henüz çok gençtir. Hayatta istediği şeyler için vermek zorunda kalabileceği mücadeleler hakkında bilgisizdir. Bunları öğrendiği gün ise iş işten geçmiş olacak, Emre kendi hatalarının bedelini misliyle ödeyecektir.

FIRAT ATEŞ (Burak Yamantürk)

Deran Holding’in kurucusu ve büyük hissedarı Nusret Deran’ın yeğenidir. Genç yaşına rağmen hayatta çok şey görüp geçirmiş olan bu karizmatik adam hem şirketin avukatı hem de Nusret Deran’ın tek varisidir. Yıllar önce bir trafik kazası sonucu oğlu ve gelini ölen Nusret Deran ağır bir hastalığın pençesindedir, tek arzusu oğlunu elinden alan kazada henüz 3 yaşında olan ve kaybolan torunu Elif Deran’ın bulunmasıdır. Fırat, kendisiyle ilgili gerçekler sadece Nusret Deran tarafından bilinen ve onun himayesiyle büyümüş bir adamdır. Amcasının son istediğini yerine getirmek için Elif Deran’ı bulmak için tüm imkanları seferber eder. Elif Deran’ı bulduğu gün herkesin hayatı sonsuza kadar değişecektir.

PERİHAN BADEMLİ (Hatice Aslan)

Deran Holding’in C.E.O su olan Perihan Bademli hırslı, gözü kara, acımasız bir kadındır. Oğlu Emre’den başka hayatta hiçbir şeye karşı zaafı olmayan bu kadının önünde durabilecek nerdeyse hiç kimse yoktur. Kendisinden daha fazla hisseye sahip Nusret Deran ölüm döşeğindedir ve Deran Holding sonsuza kadar Perihan’ın olmak üzeredir. Geçmişinde yardım aldığı karanlık güçler halen kendisini desteklemektedir ve veliahtı, göz bebeği oğlu Emre’nin Deniz’e olan aşkı dışında hiçbir sorunu yoktur hayatta. Deniz’in oğlunun hayatından çıkmasını kendisi kadar isteyen Ezgi Kara’yı ise kendi gençliğine benzetmekte ve beğenmektedir . Ezgi’nin küçük bir desteğe ihtiyacı vardır, Perihan da bu desteği misliyle verecektir Ezgi’ye. Bu desteğin bedelini ödemek zorunda kalabileceği bir an dahi gelmez o zamanlar Perihan’ın aklına.

GALİP ERBAL (Mehmet Özgür)

Müebbet cezası almış bir mahkum, hapiste. Sokaklarda büyümüş, Rasim Çolak’ın uzun yıllar sağ kolu olmuş bu adam, gençliğinde bir kıza aşık olup evlenir ve yasa dışı işler yapmaya tövbe eder. Karısı hamileliğinin son dönemindeyken, evine yapılan bir baskın sırasında bir serseri kurşunla tüm sevdiklerini kaybeder. Tövbesini hala bozmamış olsa da kirli işlerin getirdiği tüm imkanları, çevreyi ve geliri bir sebeple elinde tutmaya devam eder. Bu kimsesiz adamın hayatta kalmak, tüm gücüyle kalmak için çok az kişinin bildiği kendine ait sebepleri vardır.

NUSRET DERAN (Tarık Pabuççuoğlu)

Deran Holding’in kurucusu ve büyük hissedarı. Kayıp Elif Deran’ın dedesi, Fırat Ateş’in resmen amcası, kalben manevi babası. İyi kalpli, sevecen, evlat acısıyla kavrulmuş bir adam. Tek arzusu torunu Elif Deran’ın bulunması.

SELİM KARA (Levent Can)

Nermin’in kocası; Ezgi, Deniz ve Ozan’ın babası olan sevecen, iyi niyetli bir adamdır. Emniyet Teşkilatında Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan Selim’in gençliğinde yaptığı hatalar hayatını bir dönem yönetse de uzun süredir kendi kurduğu ve içinde yaşadığı mutlu bir hayatı vardır.