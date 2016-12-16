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İçinde 15 öğrenci bulunan servis seyir halinde alev aldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, içerisinde 15 öğrenci bulunan servis minibüsü, seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Sürücü tarafından durdurularak öğrencilerin indirildiği araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İçinde 15 öğrenci bulunan servis seyir halinde alev aldı

16 Aralık 2016 11:47

Olay, sabah saatlerinde D-100 karayolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez’den aldığı 15 öğrenciyi Dilovası’ndaki okula götürmekte olan T.B. idaresindeki 41 P 1089 plakalı servis minibüsünden Şirinyalı mevkiinde dumanlar çıkmaya başladı. Aracın ön kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çektikten sonra öğrencileri hızla servisten indirerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aracın yandığını gören çevredeki akaryakıt istasyonu çalışanlarının da diğer sürücülerin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında okula gitmek için bindikleri servisin yanması sonrası kısa süreli şok yaşayan 15 öğrenci ise çağrılan başka bir araç ile okula götürüldü. Yangın sonrası servis minibüsü kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  

İsmail Kurt
 

Etiketler: servis minibüsü


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