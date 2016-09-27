İnsanlık vazifesini yerine getirdiğini söyleyen Çelik, “Parayı kısa sürede sahibine ulaştıran Zabıta Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Sahibi de iyi günlerde güle güle harcasın” dedi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, içi para dolu cüzdan bulan vatandaş Fevzi Çelik’in kendilerine başvurmasının ardından gerçekleştirdiği geniş çaplı çalışmayla paranın sahibine ulaştı. Altay Mahallesi Pazar Camii yakınlarında bulduğu cüzdanı Zabıta Müdürlüğü’ne teslim eden Çelik, paranın sahibine ulaşılmasıyla rahat bir nefes aldı. Parası kaybolan vatandaşın hissiyatıyla hızlı hareket etmeye gayret ettiğini ve bu konuda tecrübeli olan Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını söyleyen Çelik, “Çok şükür parasını kaybeden vatandaşa ulaşıldı. Bu konuda ellerinden gelen gayreti gösteren Zabıta Müdürü Bülent Gökmen ve ekibine teşekkür ediyorum. Paranın sahibine de parasını iyi günlerde güle güle kullanmasını dilerim” dedi.

Bulduğu parayı kendilerine teslim eden vatandaş Fevzi Çelik’e teşekkür eden Bülent Gökmen ise söz konusu parayı ismini vermek istemeyen vatandaşa ilettiklerini söyledi. Zabıta Müdürü Gökmen, “Herkesin başına gelebilecek sosyal bir olay dahilinde çalışmalarımızı yürüttük. Fevzi Çelik’in de bizlere olan yardımıyla içerisinde 50 bin Türk Lirası gibi oldukça yüksek meblağ olan cüzdanın sahibine kısa sürede ulaştık. Turgutlu Belediyesi olarak böylesi güzel işlere aracılık etmekten her zaman memnuniyet duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Bu anlamda Zabıta Müdürlüğü’ne olan güveni ve herkese örnek olacak davranışından dolayı Fevzi Çelik’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.