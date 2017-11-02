İçinde 60 bin lira olan aracı benzinle yakan eski koca tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde 15 Temmuz'da saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. (34) adlı kadına ait park helindeki 55 DZ 869 plakalı cip, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak araç tamamen yandı.

F.Ç.'nin arkadaşı N.K. aracın bagajında 60 bin lira para olduğunu söyledi. Ekipler aracın bagajını açtıklarında 60 bin lira paranın kenarlarının yandığını ve ortasının durduğunu fark etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucu söz konusu aracı F.Ç.'nin eski eşi F.P.'nin (36) yaktığını tespit etti. Olayla ilgili yakalanan F.P., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polisteki sorgusu tamamlanan F.P., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.P., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.