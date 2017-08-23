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İçinde yanıcı gaz bulunan uçan balon küçük kızı yaktı

Bursa’da ufak bir kızın elinde patlayan uçan balon faciaya sebep oldu. Helyum gazı ile doldurulması gereken uçan balon ucuz olsun diye lavabo açıcı ve yanıcı gazlarla doldurulunca çocukların ellerinde bir bombaya dönüşüyor.

İçinde yanıcı gaz bulunan uçan balon küçük kızı yaktı

23 Ağustos 2017 07:19
İçinde yanıcı gaz bulunan uçan balon küçük kızı yaktı - Tıkla İzle

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Sevinç ailesi, küçük kızları Mira’nın ısrarları üzerine geçen hafta ilk kez uçan balon aldı. Mira evde uçan balonla oynarken balon patladı ve birden alev topuna döndü. Alev topuna dönen uçan balon Mira’nın ellerine ve sol ayağının üstüne yapışarak yaktı. Tanesi 5 liradan satılan uçan balonun normalde helyum gazı ile doldurulurken daha az maliyetli olduğu için balonun içine lavabo açıcı ve yanıcı gazlarının doldurulduğu anlaşıldı. Küçük kızın elleri, kirpikleri, saçları yandı. Mira’yı hemen doktora götüren ailesine doktorlar yüzünün ve gözlerinin yanmadığı için şanslı olduklarını ifade ettiler. Mira’nın tedavisi devam ederken annesi sosyal medyada yayınladığı video ve mesajla diğer anneleri uyardı.

Elleri 2. derece yanık olan küçük Mira’nın annesi sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, “İlk uçan balonumuzda facianın eşiğinden döndük, gereksiz bir oyuncak olduğunu düşündüğüm için hiç almadım. Gemlik sahilde kızımın ısrarıyla bir seyyar satıcıdan ilk kez aldık, normalde uçan balonlar helyum gazı ile doldurulması gerekiyor ve helyum gazı tehlikeli değil. Ama araştırdığımda insanlar daha çok kar elde etmek için helyum gazı yerine lavabo açıcı ve yanıcı gaz kullanıyormuş. Bizim aldığımız balonda o şekildeymiş, kızım evde oynarken elinde bomba sesiyle patladı. Her yeri alev aldı ve balon vücuduna yapıştı. Acil serviste ilk müdahalemiz yapıldı, genel cerrahinin ilk söylediği şey çok şanslıymışsınız oldu. Mira’nın el sinirlerinin zarar görme ihtimaline karşılık plastik cerrahide tedavisi devam ediyor.” dedi.

Çektiği videoda durumu anlatan anne Sevinç, tüm anneleri uyarırken çocuklarının bileklerinde bir bomba ile gezmelerine müsaade etmemelerini söyledi. 

Yusuf Ali Arslan
 


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