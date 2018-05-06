İçişleri Bakanı Soylu, Abhaz Şurasına katıldı

Sakarya’da Abhaz Şurası Balbalı köyünde geniş katılımla gerçekleşti. Şuraya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Ülkemiz yepyeni sürece adım atmaktadır. Kararı millet verir. Millet ne yapmışsa her zaman doğru yapmıştır. Bugün hep beraber beraberiz. Burada olmamızın, kendimizi ifade etmemizin tek sebebi var. O da demokrasidir. Bu aziz millet şurada bulunan toplumun dünyada demokrasiyi hak eden yegane millet olduğuna inanlardanım. Avrupa bizi anti-demokratik yaklaşım içerisinde olduğumuzu söylüyorlar. Fransa’nın İçişleri Bakanı eski Lion belediye başkanıdır. Dedim ki sen belediye başkanlığı yaptın. Dağa giden bir teröristin kardeşini belediye alır mısın? Almam dedi. Sen kendi iş makinalarını bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıksın diye teröriste emaneten hendek kazdırıp bu ülkede birliği ve beraberliği ortadan kaldırmasına belediye başkanı olarak izin verir misin? Bunların hangisini yaparsın. Bu millet size niye oy veriyor. Böyle bir haksızlığı ülkemize yapmayın. Bizim ülkemiz böyle bir haksızlığı kaldırabilir bir ülke değildir. Bize ihtiyacınız var” dedi.



Soylu, "Geldiğimiz makamlar bizi vicdanımızdan ve insanlığımızdan ayırmamalıdır hiçbir zamanda ayırmayacaktır. Biz sadece bu dünyanın varlığını gören anlayışın sahipleri değiliz. Bizim için önemli olan ahirdir. Biz burada bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı ve bu imtihanla başarılı bir şekilde çıkabilmek için büyük bir çaba olduğumuza inananlardanız. Şu koluma sarılan Yüksekova'daki, Şemdinli'deki, Derecik'teki, Eruh'taki, İdil'deki kadın benim kızım dağa çıkmasını istemiyorum dediği zaman ben bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak sen kuvvetli ve kudretli bir adamsın bunu sağla dediği zaman ben bunu beceremiyorum veya yapamıyorum bir anlayış içerisinde mi olmalıyız. Bu görevler gelir geçer. Gelecek Türkiyesi'ni umutla, hakkaniyetle, adaletle ve demokrasi, özgürlüğüyle ama vazgeçemeyeceğimiz güçlü ve zengin bir Türkiye’yi hep birlikte aşacağız. Bilesiniz ki aldığınız kararın iradesini her an gözeten bir Allah var” diye konuştu.