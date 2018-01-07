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İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı Dağı’nda

Türkiye ile İran arasında sınır güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan Ağrı’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopterle Ağrı Dağı’nda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı Dağında

07 Ocak 2018 18:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile birlikte Türkiye ile İran sınırında bulunan karakollarda incelemelerde bulundu. Sınır güvenliği ve kaçakçıların yurda girmelerini engellemek için yapımına devam edilen duvarın büyük bir bölümü tamamlandı. Karakolları ziyaret ederek Mehmetçikle sohbet eden Bakan Soylu, Kobra 2 zırhlı araçta incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Helikopterle Iğdır ve Ağrı arasında bulunan karakolları gezen Bakan Soylu, beraberindeki heyetle birlikte Ağrı Dağı çevresinde gezerek Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı hakkında askeri yetkililerden bilgi aldı. İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Iğdır Havaalanından uçakla Ankara’ya hareket etti.

Abdullah Söylemez
 

 

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