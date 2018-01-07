İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı Dağı’nda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile birlikte Türkiye ile İran sınırında bulunan karakollarda incelemelerde bulundu. Sınır güvenliği ve kaçakçıların yurda girmelerini engellemek için yapımına devam edilen duvarın büyük bir bölümü tamamlandı. Karakolları ziyaret ederek Mehmetçikle sohbet eden Bakan Soylu, Kobra 2 zırhlı araçta incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Helikopterle Iğdır ve Ağrı arasında bulunan karakolları gezen Bakan Soylu, beraberindeki heyetle birlikte Ağrı Dağı çevresinde gezerek Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı hakkında askeri yetkililerden bilgi aldı. İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Iğdır Havaalanından uçakla Ankara’ya hareket etti.

Abdullah Söylemez

