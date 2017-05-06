İçişleri Bakanı Soylu: 'DEAŞ'a karşı ciddi ve karalı bir mücadele gerçekleştirilmiş ölümcül bir darbe indirilmiştir'

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Pazarcık Turizm Merkezi'nde 'Turizm Haftası' açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleşti. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve vatandaşlar katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterileri ile başlayan törende konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütün güvenlik riskleri bitirme noktasında olduklarını belirterek, "Türkiye bu çatışma ortamına komşu olmanın getirdiği riskleri başta Cumhurbaşkanımızın liderliği olmak üzere köklü devlet tecrübesi, 2002'den beri sorumlu bir yönetim anlayışı gösteren AK Parti hükümetleri ile doğru bir şekilde yönetmeyi başarabilmiştir. Bugün Türkiye coğrafyasının getirdiği bütün güvenlik risklerini bitirme noktasındadır. Tüm terör örgütlerinin bütün inlerine girilmektedir. Fırat Kalkanı operasyonu ile DEAŞ'a karşı ciddi ve karalı bir mücadele gerçekleştirilmiş ölümcül bir darbe indirilmiştir. Bu örgüt bitme noktasına getirilmektedir. Terör, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları ile ülkemizdeki bütün güvenlik birimleri tam bir teyakkuz halindedir. Türkiye Orta Doğu'daki bu çatışma alanına komşu olmakla beraber aynı zamanda bir güvenlik ve huzur adası haline getirilmektedir. Güvenlik birinci avantajımızdır. Türkiye doğu ile batı arasında sadece fiziki değil aynı zamanda kültürel bir köprü olmasıdır. Bir batılının doğu kültürü ile temas etmesi için başlangıç noktası bizim ülkemizdir. Bir doğulunun da batı kültürü ile en ideal temas noktası yine bizim Anadolu medeniyetidir. Bu bizim ikinci avantajımızdır” dedi.

“Yaylalarda 6 katlı binalar cinayettir”

"Yaylalarda 350-400 metrekarelik 6 katlı yapılacak binalar geçmişe, doğaya ve yaylaya ait bir cinayet" diyen Bakan Soylu, “Biz buradayız ama yarın burada yaşamayacağız. Bu yaylalar bize böyle bırakılmadı. Taş yığını olarak bırakılmadı. Ben yapılmasın demiyorum. Tarihimize ve bölgenin kendi mimarisine uygun bir şekilde yapılması gerekir. Bir bakıyoruz ki 350 metre kare hangar gibi yer yapılmış. Allah'ınızı severseniz. Bu güzelim yaylalarda 350-400 metrekarelik 6 katlı yapılacak bu binalar geçmişimizi, doğaya ve yaylaya ait bir cinayettir. Büyükşehirlerde para kazanmış olabiliriz. Ama gelip bu yaylalarda doğasına uygun olmayan yapıları ortaya koymak geleceğimize bırakacağımız çok kötü eserdir. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yapılar yapılmış. Bundan sonra yapılması konusunda her beraber dikkatli olacağız. Hepimiz sorumluyuz. Güzel yayla evi örnekleri var. Bunlardan yapan olursa başımız üzerine yeri var. Ama 'ben geldim, burası benim 5 katlı bina yaparım' dersek dur diyelim. Bunu yapmak zorundayız. Bunlardan yarın kaybederiz” şeklinde konuştu.

“Ey ahmaklar”

Türkiye’yi yere seremediklerini dile getiren Bakan Soylu, “Test ediyorlar. Acaba gücü kuvveti ne kadardır. Acaba Türkiye'yi tuş edebilir miyiz, itibarsız hale getirebilir miyiz?. Ey ahmaklar. Bir şeyi aklınızdan sürekli olarak çıkarıyorsunuz. Türkiye'nin üzerine ne kadar gelirseniz Türkiye o kadar kuvvetlenir, bu millet o kadar güçlenir, zengin ve kudretli olur. Türkiye o kadar geleceğe güçlü adımlar atar” ifadelerini kullandı.

Bekir Koca - Ozan Köse

