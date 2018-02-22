İçişleri Bakanı Soylu: 'Dünyanın en büyük 10 devletinden birisi olacağız'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneğinin ortaklığıyla düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’nin açılışı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla yapıldı. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu’nun yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, ilçe kaymakamları, Trabzon ilçe Belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, tüm yönüyle Trabzon’u Kocaeli’de tanıtmak için çalışacaklarını dile getirdi. Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Trabzon Tanıtım Günleri’nin bereketli olmasını diliyorum. Kocaeli en büyük sanayi kenti, tarih kenti ve turizm kentidir. En büyük zenginliği de Anadolu’nun bütün renklerini barındırıyor. Bütün kültürlerini kendinde toplanmıştır. Kocaeli Anadolu’nun çiçek bahçesidir. Karadeniz insanı çalıştan ülkesini seven insanlar. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz” dedi.

Karaosmanoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da, “Kocaeli Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisidir. Nüfus olarak 10’uncu sırada yer almasına rağmen ekonomik manada ilk üç sırada yer bulmuştur. Vergi ödemelerine baktığımızda İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Kocaeli’yi bu sıralamaya taşıyan burada yaşayan insanlar ve Anadolu’dan buraya gelmiş vatandaşlarımızdır. Özellikle Erzurum, Sakarya ve Kars’tan sonra en fazla insan Trabzon nüfusuna kayıtlı kişi yaşamaktadır. İstanbul’dan sonra Trabzon nüfusuna kayıtlı insanın en fazla olduğu il Kocaeli’dir. Kentimizde 61 bin 858 Trabzonlu vatandaşımız yaşamaktadır. Bildiğiniz üzere bende Trabzonluyum. Bu yüzden bu tanıtım günleri etkinliğimizin benim için büyük önem taşımaktadır. Sayın Bakanımıza da yoğun programı olmasına rağmen buraya teşrif ettiği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Son 10 yıldır Türkiye’yi bir koridora sokmaya çalıştılar”

Son olarak söz alan ve konuşmasına organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek başlayan Bakan Süleyman Soylu, “21. asra iyi başladık. Hiç kimsenin beklemediği kadar iyi başladık. Geçmişten almış olduğumuz dersleri, elde ettiğimiz tecrübeleri tekrar aynı kazalara uğramamak için el birliğiyle demokrasiye sımsıkı sarılarak gerçekleştirmeye çalıştık. Son 10 yıldır bizi bir koridora sokmaya çalıştılar. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, bu inşaları, yerinde duramayan, binlerce kilometre uzaklıkta bir haksızlık yapıldığı zaman kendi kendine dövünen, inancını, kimliğini, değerlerini, tüm alışkanlıklarını, etrafındaki tüm coğrafyaya ve dünyaya anlatmaya çalışan bu milleti ve bu ülkeyi bu konsantrasyondan uzaklaştırmaya çalıştılar. Biz bundan kendimizi kurtardık. 10 yıldır, Türkiye bu koridorun içerisinde büyümenin, gelişmenin, kardeşliğin, zenginliğin ve kendi hedeflerinden uzaklaşmamanın başarısını büyük bir başarı ile ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin hedeflerinde sapma göstermemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi demokrasidir"

100 yıl sonra Türk milletinin tarihi yazıldığında neslin çok büyük bir başarıya imza attığından bahsedileceğini söyleyen Soylu, "Ülkemde büyük bir liderliğin gerçekleştiği, liderliğin sadece 780 bin kilometrekarede olmadığı tam tersi tüm dünyaya bu liderliği öncülük ettiğini bu tarih yazacaktır. Bu nesil büyük bir başarının altına imza atmaktadır. İnanıyorum ki bunu da en önemli unsur olan demokrasiyle gerçekleştirmektedir. Eğer bunu şiddetle geçekleştirmiş olsaydık, bize yapılan muameleler gibi gerçekleştirmiş olsaydı meşru olmaktan uzaklaşmış olacaktı. Bugün ayakta durmamızın tüm dünyaya yaptığımız hamlelere karşı haklılık test etmesinin, bütün bunlarla birlikte Türkiye’nin geleceğe ait hedefleriyle ilgili hiçbir sapma göstermemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi demokrasidir” ifadelerini kullandı.

"3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin kendi memleketlerinde yaşama hakları var"

Suriye'deki mücadeleden bahseden Soylu, şunları kaydetti: "Evet orada polisimiz var, jandarmamız var, askerimiz, kaymakamımız var. Ve orayı yöneten güçlere danışmanlık yapıyorlar. Orada huzuru tesis ettiler. İnsanlar orada namuslarından endişe etmiyorlar, geleceklerinden endişe etmiyorlar. Allah’a şükrediyoruz. Önümüzdeki 300 yıla, Avrupa’da bize medeniyet öğretmeye çalışan insanlara karşı medeniyetini, tarihini, insanlığını, geleneğimizi nasıl unutmadığımızı ve bizi başkalaştırmadıklarını, bizi tarihimizden koparamadıklarını onlara anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin kendi memleketlerinde yaşama hakları var. Orda yaşayacaklardır, yaşamak zorundalar. Bugün Afrin’den Halep’ten gelen 1 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşimiz kendi topraklarında yaşamasın mı? Niye bu organizasyonları düzenliyoruz? Buradaki birlikteliğimiz geçmişte yaşadıklarımızın özlemi için. Biz kendi ülkemizde bunları özlüyoruz da acaba Suriyeliler kendi topraklarını özlemiyorlar mı? Elbette.”

"Türkiye’yi terörle bulaştırmak isteyenler, istikametini saptırmak isteyenler başarılı olamadılar"

“Biz birtakım toplumlar gibi sadece maddenin peşinde koşan, yarın kaç para daha fazla maaş alacağının hesabını yapan bir millet değiliz. Biz yaşadığımız hayatın geçici olduğuna inanan, esas hayatın öteki dünyada, ahirde olduğuna inanan, şu anda insanlık adına Cenab-ı Allah’ın bize vermiş olduğu imtihandan, sınavdan geçtiğimize inanan bir milletiz.” diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti: Bundan vazgeçmemiz de mümkün değildir. Onun için istikametimizde yürüyeceğiz. Biz ihracatımızı 157 milyar dolara çıkardık. Türkiye’de olan yabancı şirket sayısını yüzde 10,5’un üzerinde bir artış sağladık. Geçen yıl Antalya’ya gelen turist sayısı 6 milyondu. Bu yıl 10 milyon sınırına çıktı. Türkiye’yi terörle bulaştırmak isteyenler, terörle Türkiye’nin istikametini saptırmak isteyenler başarılı olamadılar."

"Biz dünyanın en büyük 10 devletinden birisi olacağız, buna sadece bizim değil insanlığın ihtiyacı var"

Bakan Soylu, "Ne yaparsalar yapsınlar, bu aşı Türkiye’de tutmuştur. Bu millet kendi özgüveniyle büyümüştür.” ifadesini kullanarak “İddiasını, iradesini yeniden kucaklamayı sağlamıştır. Ve bilmenizi istiyorum, biz kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı yapacağız. Bugün nasıl savunma sanayisinde yüzde 60 millilik oranına ulaştıysak, onu daha iyi noktalara çıkarma konusunda gayreti ortaya koyacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Heyecanından, imanından, birliğinden bir an olsun bile sağmayan bu topluma söylüyorum, biz dünyanın en büyük 10 devletinden birisi olacağız Allah’ın izniyle. Buna ihtiyacımız var. Buna sadece bizim ihtiyacımız yok. Buna insanlığın ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

“Anamıza da dedemize de mezarımıza da sahip çıkacağız”

Son olarak Trabzon’daki bir anısını anlatan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: “Biz büyük bir milletiz. Geçen gün Trabzon’da Eren Bülbül’le ilgili Somali’de yetimhane yaptırılıyor. Bir maliyeti var. Kürsüye çıktım. 1,5 dakikada bizim hemşehrilerimiz, birbiriyle yarışır halde sevabı ve bu büyük medeniyeti, o bayrağını gösterebilmek için kimseye bırakmadılar. Hemen aldılar ve yaptılar. Biz hasbi bir milletiz, asil bir milletiz. Bu asaletimizi işte bu etkinliklerle gelecek nesle taşımanın da büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Onun için burada olmaktan büyük bir onur duydum. Bu etkinliklerde bulunan tüm hemşehrilerimizden Allah Razı olsun. Bizi kendi özümüzden ayırmaya çalışanlara tarihimize de, anamıza da, babamıza da, dedemize de, geleneğimize de, mezarlarımıza da sahip çıkacağız”

Gürcan Yılmaz- Murat Kanber- Uğur Konuk