Soylu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'na ilişkin sunum yaptı. FETÖ ile mücadele kapsamında mücadeleden bahsederek, "İçişleri Bakanlığı'nda 21 bin 929 kişi ihraç edildi" dedi.
Ahmet Umur Öztürk
Soylu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'na ilişkin sunum yaptı. FETÖ ile mücadele kapsamında mücadeleden bahsederek, "İçişleri Bakanlığı'nda 21 bin 929 kişi ihraç edildi" dedi.
Ahmet Umur Öztürk
Olağanüstü Hal kapsamında 677 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bine yakın sayıda personel ihraç…
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