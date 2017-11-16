İçişleri Bakanı Soylu: Kandil bizim için ulusal güvenlik meselesidir

Göç Politikaları Kurulu Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil’in Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi. Bakan Soylu, “Hala elini taşın altına sokmayan Avrupa bir takım oyunların içinde bulunduğunu, bu oyunların aktörü değil, oyuncağı olduğunu Rakka’daki bu operasyondan sonra anlamıştır. Dünyanın gözüne baka baka dünyayı aldatmanın maliyetini birileri ödemeli. Bütün bu göç hadiseleri, bu dramatik tablolar, bu travmalar maalesef coğrafyamıza, Orta Doğu’ya ve dünyaya yaşatılmaktadır. Bir açıklama beklerken herhangi bir açıklama gereği ortaya koymamak büyük bir sorumsuzluk ve insanlığa büyük bir yanlıştır. Sen binlerce kilometre öteden geleceksin, bu coğrafyada düzen kurmaya çalışacaksın ama bizim ülkemizin istikrarını bozmaya yeltenen ve yılarca ülkemizin huzurunu bozmaya yeltenen, ülkemizin ekonomisini etkilemeye çalışan Kandil’e müdahale etmemize burun kıvıracaksın. Eğer Diyarbakır’ın daha fazla gelişmesini istiyorsak, Şırnak’ta yaşayan insanlarımızın daha fazla iş ile karşı karşıya kalmasını istiyorsak, oradaki çocuklarımızın hayatlarını huzur içinde idame ettirmesini istiyorsak, Hakkari’deki insanlarımızın ifade özgürlüklerinin en üst seviyede olmasını temin etmek istiyorsak, bütün hizmetlerden istifade etmelerini istiyorsak, özel sektörün orada çok daha iyi noktaya çıkmasını istiyorsak, Kato’dan Dağlıca’ya, Ağrı’ya kadar bütün yaylalarımızın hayvancılıkla buluşmasını istiyorsak, El Bab’ta yaptığımızı, Cerablus’ta yaptığımızı Kandil’e girerek, oturarak yapmalıyız. Türkiye’nin önündeki en önemli seçeneklerden birisi budur. Orası bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir bizim için. El Bab’da, Azez’de, Cerablus’ta ne yaptıysak, yani tehdidi sadece kendi sınırlarımızı koruyarak değil, tehdidi bulunduğu yerde bu Avrupa için de önemlidir. Bu Almanya, İngiltere için de önemlidir. Almanya’nın lideri, İngiltere’nin lideri, Belçika’nın lideri için önemli olmayabilir ama oradaki yaşayan haklar için önemlidir” diye konuştu.



Derya Yetim

