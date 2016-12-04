Dün Diyarbakır’da bir dizi temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradaki incelemelerin ardından Mardin’e geçti. Özel uçakla saat 09.50’de Mardin Havaalanı'na inen Bakan Soylu’yu Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ile Ceyda Bölünmez Çankırı ve il protokolü karşıladı.

Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve beraberindeki heyetle özel bir otelde verilen kahvaltıya katıldı. Bakan Soylu’nun kahvaltı sonrası Mardin Valiliği’ne geçerek kent hakkında Vali Yaman’dan brifing alması bekleniyor.

Mehmet Salih Keskin

