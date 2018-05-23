İçişleri Bakanı Soylu şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Polis Kolej Müdürlüğü’nde şehit emniyet personeli aileleri onuruna düzenlenen iftar programının konuğu oldu. Emniyet personeliyle birlikte orucunu açan Soylu, iftar sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele şehitlerinin, Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan bir projeye canlarını feda ettiklerini ve “bunu kabul etmeyiz” dediklerini ifade eden Soylu, “Onların bıraktıkları emanet emin ellerdedir. Bakın, dün 8 terörist etkisiz hale geldi, bugün hem Siirt Baykan'da hem de Kars Çemçe'de toplam 9 terörist etkisiz hale geldi. Yani aslında silahı emanet edenler sadece silahı emanet etmediler, bu ülkenin namusunu da emanet ettiler. Ve bu evlatlar şimdi onların arkadaşları, memleketimin her tarafında namusuna ve silahına sahip çıkarak bunu sağlıyor” şeklinde konuştu.

Batılı ülkelerin sınırlarını mültecilere kapatmalarını sert bir dille eleştiren Bakan Soylu, “Batı sınırlarının kapılarını her tarafa kapatıyor. Sorarsan kendini terörden kovuyor. Biz bunu kimseye yapamayız. Biz kimseye kapılarımızı kapatamayız. Biz komşumuza sırtımızı dönemeyiz. 400 yıl aynı sancak altında yaşadığımız, aynı kıbleye döndüğümüz, aynı tabutları omzumuzda beraber taşıdığımız, aynı horonlarda beraber oynadığımız, aynı kız almalara, aynı düğünlere beraber gittiğimiz o insanlara sırtımızı dönemeyiz. Biz batı gibi değiliz. Biz annemizi babamızı unutamayız. Biz mezarlarımızı dahi unutamayız. Biz ninemizin, dedemizin bize öğrettiklerini unutamayız” ifadelerini kullandı.

“Biz etrafımızda bir pusu kuruldu mu, aman Amerika’dan gelsinler bizi kurtarsınlar demeyiz”

Türkiye’nin terörle mücadelede verdiği çabayı anlatan Soylu şunları söyledi: “Biz etrafımızda bir pusu kuruldu mu, tezgah kuruldu mu ‘Aman Amerika’dan gelsinler, yardım etsinler bizi kurtarsınlar’ demeyiz. Gücümüz yettiği kadar, nasıl Cerablus’ta yaptıysak, nasıl Afrin’de yapmışsak, nasıl Kato’da yapmışsak, nasıl bugün Tendürek’de yapmışsak, nasıl Tunceli’de yapmışsak, nasıl Türkiye’nin her tarafında terörle bizi imtihan etmeye çalışanlara karşı, gücümüz yoksa da beraber ayaklarımız titremeden onlara karşı bu mücadeleyi vermiş, ondan sonra da şehitlerimizle beraber, gazilerimizle beraber, onur duyup onlara sadakatle bakmışsak, bugünden sonra da aynısını yapacağımızı dünya da bilsin, herkes de bilsin.”

Soylu, Avrupa’nın dünyevileşmekte olduğunu ve “Her insan bir alemdir” sözünden haberdar olmadığını aktararak, “Biz insan tacirini yakalamak için denizde ölümle burun buruna gelmiş göçmeni dahi ata bağlamak zorundayız. Biz onlara benzemeyiz. Bizim sahil güvenliğimiz eğer o sahilde bir yavrucağı, bir kadını yakalamışsa, kendi annesi gibi, kendi bacısı gibi, kendi ninesi gibi, kendi kardeşi gibi sarılmaktadır. Oysa onlar itelemekte, başka bir tarafa atmakta ve aslında bizim gittiklerimizi bilmedikleri için yani ‘her insan bir alemdir’ sözünü bilmedikleri için davranışlarını dünyevileştirmektedirler” açıklamasında bulundu.

“Son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz”

Türkiye’nin son 300 yılının en güçlü dönemini yaşadığını ifade eden Soylu, “Güçlüyüz, son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Allahımıza hamdolsun ve gerileme dönemini bitirmiş, yükselme dönemine başlamış, Cumhuriyetiyle, demokrasisiyle, maneviyatıyla, medeniyetiyle, bütün dünyayı kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz” dedi.

“Savunma sanayimizin yüzde 60’ı milli”

Türkiye’nin savunma sanayisinin yüzde 60’ını milli imkanlarıyla üreten bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

“Savunma sanayimizde dün elimizi açmış ne olursunuz bize silah verin diye onlara yalvarırken bu gün neredeyse savunma sanayimizin yüzde 60’ının üzerindekini kendi yerli, milli imkanlarıyla üreten bir Türkiye haline geldik.”