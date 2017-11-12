İçişleri Bakanı Soylu sınır karakolunda

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi İran sınırında bulunan Gürbulak Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle bir araya gelen Bakan Soylu, terör örgütüne süreç içerisinde büyük zayiatlar verildiğini belirtti. Birçok noktada terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, “Terör örgütüne Ekim ayı içerisinde sadece 5 kişinin katılmış. Artık terör örgütü kendine katılım sağlayacak eleman bulamıyor. Bu bazı yıllar bin 500-2 bin, bazı senelerde 4 bin- 4 bin 500 gibi ifade edilen rakamlar bu yıl şuana kadar ilk 11 ayda 106 seviyesinde. Bu sizin ortaya koyduğunuz büyük mücadelenin kararlılığıdır” dedi.

Terörün yanı sıra kaçakçılıkla mücadelenin de sürdüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, “Bizler bir taraftan da kaçakçılarla mücadele ediyoruz. Sigara, uyuşturucu, insan kaçakçıları. Bunlarla büyük bir mücadele içerisindesiniz. Terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin ülkemize yapmak istediklerine önemli cevaplar veriyoruz. Hem de gereğini yerine getiriyoruz. Onlara fırsat vermiyoruz. Terör örgütüne kimlerin destek sağladığını, nasıl finans sağladıklarını biliyoruz. Hepsine karşı kararlıkta mücadele veriyoruz. Milletimizin duası sizinle birliktedir” diye konuştu.

Bakan Soylu, Ağrı'daki programını tamamlayarak Iğdır’a geçti.

Ahmet Akbuğa - Abdullah Aslan