Diğer
Kategoriler

İçişleri Bakanı Soylu sınır karakolunda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK ile mücadelenin tüm kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, “Terör örgütüne Ekim ayı içerisinde sadece 5 kişi katılmış. Artık PKK terör örgütü kendine katılım sağlayacak eleman bulamıyor” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu sınır karakolunda

12 Kasım 2017 12:25

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi İran sınırında bulunan Gürbulak Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle bir araya gelen Bakan Soylu, terör örgütüne süreç içerisinde büyük zayiatlar verildiğini belirtti. Birçok noktada terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, “Terör örgütüne Ekim ayı içerisinde sadece 5 kişinin katılmış. Artık terör örgütü kendine katılım sağlayacak eleman bulamıyor. Bu bazı yıllar bin 500-2 bin, bazı senelerde 4 bin- 4 bin 500 gibi ifade edilen rakamlar bu yıl şuana kadar ilk 11 ayda 106 seviyesinde. Bu sizin ortaya koyduğunuz büyük mücadelenin kararlılığıdır” dedi.

Terörün yanı sıra kaçakçılıkla mücadelenin de sürdüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, “Bizler bir taraftan da kaçakçılarla mücadele ediyoruz. Sigara, uyuşturucu, insan kaçakçıları. Bunlarla büyük bir mücadele içerisindesiniz. Terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin ülkemize yapmak istediklerine önemli cevaplar veriyoruz. Hem de gereğini yerine getiriyoruz. Onlara fırsat vermiyoruz. Terör örgütüne kimlerin destek sağladığını, nasıl finans sağladıklarını biliyoruz. Hepsine karşı kararlıkta mücadele veriyoruz. Milletimizin duası sizinle birliktedir” diye konuştu.

Bakan Soylu, Ağrı'daki programını tamamlayarak Iğdır’a geçti. 

Ahmet Akbuğa - Abdullah Aslan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç