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İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye Kandil'i bertaraf etmek zorundadır. Gereğini yerine getirecektir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e operasyon ile ilgili konuşarak, "Türkiye Kandil'i bertaraf etmek zorundadır. Gereğini yerine getirecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Kandili bertaraf etmek zorundadır. Gereğini yerine getirecektir

08 Haziran 2018 13:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenler'de partililerle bir araya geldi. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katıldı. Bakan Soylu bir basın mensubunun gündeme gelen Kandil'e operasyon ile ilgili sorusuna, "Eskiden bu operasyonlar Türkiye için zor operasyonlardı. Kandil bize uzak bir hedef değil. Zamanlamayı en iyi şekilde yapar, gereğini yerine getiririz. Bundan sonrası Türkiye'nin verdiği kararının uygulanmasına aittir. Aynısı Afrin'de oldu. Aynısı Cerablus'ta, Azez'de oldu. Terör politikamız açık ve net. Terör kaynakları kurutulacaktır. Türkiye bu güçtedir. Kandil terör örgütünün moral bulmasının, yönetilmesinin, başka ülkelerle ilişkilerinin geliştirilebileceği bir merkez olmasını bugüne kadar temin etmiştir. Türkiye Kandil'i bertaraf etmek zorundadır. Onun için gereğini yerine getirecektir. Hiç çok yüksek seste bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi yüksek tonajda iş yapma zamanıdır. Bu da dünyada görülecek" dedi.
Volkan Kayalar
 

 

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