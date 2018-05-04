İçişleri Bakanı Soylu uyardı: "Her ihbarı dikkate alın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçim döneminde gelen bütün mesajları, iletilen tüm ihbarları, gelebilecek tüm uyarıları valilerimiz başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız dikkate alsınlar" dedi.

Ankara Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 19 ilin valisi toplantıda yer aldı. Toplantı öncesi konuşma yapan Soylu, 16 Nisan referandumu münasebetiyle yine bu konuda Türkiye'de belirlenen noktalarda bir dizi bölge toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsattı. Türkiye'yi 7 bölge üzerinden ele alarak programlarını gerçekleştireceklerini kaydeden Soylu, toplantıları 11 Mayıs'ta tamamlamayı planladıklarını aktardı. Soylu, "Seçim, vatandaşın, milletin, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesine sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin edebilmektir. Bu itibarla bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle bu toplantıları gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Dünyada seçimi en iyi yapan ülke Türkiye'dir"



Seçimin üç ayrı dönemi olduğuna işaret eden Soylu, "Birincisi kampanya dönemi, ikincisi seçim günü oy verme işleminin oluştuğu dönem, üçüncüsü ise sandıkların kapandığı, oyların sayıldığı ve oyların esas itibariyle güvenli bir şekilde merkezlere gönderildiği dönemdir. Bu üç dönemi de iyi yönetmek, halkımızın özgür iradesini sandıklara yansıtabilmek ve bu demokratik sıçrayışı önemli bir şekilde sona erdirmek durumundayız. Elbette ki seçimle ilgili spekülasyonlar, seçim güvenliğiyle ilgili bir takım iddialar ortaya koyulacaktır. Bu bizim işimiz değildir. Bunu bir çok kez söyledim, tekrar ifade etmek istiyorum. Dünyada seçimi en iyi yapan ülke Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

"Terör örgütleri birtakım girişimlerde bulunabilirler"



Soylu, propaganda döneminin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Mitinglerden ki bu dönem Ramazan ayına gelmektedir, Ramazan ayındaki iftar yemeklerine kadar tüm tedbirleri en üst düzeyde almak zorundayız. Biliyoruz ki özellikle seçimlerin sağlıklı gidişini engelleyebilmek ve vatandaşımıza bir güvensizlik ortamı tesis edebilmek için özellikle terör örgütleri bir takım girişimlerde bulunabilirler. Bunların tüm önlemlerini alabilmek ve vatandaşlarımızın, siyasi partilerimizin propaganda serbestiyetini kanunlar çerçevesi içerisinde yapabilmesini temin edebilmek de elbette bizim görevimizdir. Bir 16 Nisan referandumunda hakikaten çok başarılı bir yönetim tarzı gerçekleştirildi."

"Gelen tüm ihbarları dikkate alın"



Seçim döneminde gelen tüm ihbarlara dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunan Bakan Soylu, "Seçim döneminde gelen bütün mesajları, iletilen tüm ihbarları, gelebilecek tüm uyarıları valilerimiz başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız dikkate alsınlar. Asıllı çıksın, asılsız çıksın yapmamız gereken budur. Bir olay olur Allah muhafaza Türkiye bütün seçim boyunca bu olayı tartışır. Elbette ki olay olabilir ama bizim zafiyetimizden kaynaklanan bir olayın olmaması konusunda da bizim pür ve dikkat olmamız gerekmektedir. Özellikle kampanya sürecinin en önemli konularından bir tanesi de mitinglerin ve propaganda çalışmalarının güvenliği meselesidir. Bu noktada yapılabilecek güvenlik ihmallerinin nelere mal olabileceği elbette ki izaha muhtaç değildir" ifadelerini kullandı.

"Sabotaj ihtimaline karşı özen göstermeli"



Seçim esnasında hassas kişilerin korunmasına önem verilmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirten Soylu, seçim büroları ve siyasi partilerin korunmasına da dikkat edilmesi gerektiğini, bunlara yönelik olası saldırıların istismar konusu yapılabileceğini söyledi. Seçim günü oy kullanılacak yerlerde bulunan kameraların çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Olayların aydınlığa kavuşması yapacağımız bu tespitlerle mümkündür. Seçimlerde yine çok konuşulan ve sürekli olarak gündeme gelen bir önemli mesele var. Seçim dönemi boyunca gerek seçim çalışması yapılacak yerlerin, gerekse seçim günü oy verme ve oy sayımı yapılacak yerlerin ve çevrelerin aydınlatılmasının saatli yapılması da bizim ilgi alanımızdadır. Bir taraftan kameralara bakacağız, bir taraftan da seçim alanlarının aydınlatılması meselesi de bizim ilgi alanımızdır. Trafo, elektrik dağıtım tesisi gibi yerlere sabotaj yapılması ihtimaline karşı da arkadaşlarımız ayrı bir özen göstermelidir."

Suriyeli seçmen iddiaları



24 Haziran seçimlerinde Suriyelilere oy kullandırılacağı yönünde asılsız iddiaların olduğuna dikkat çeken Soylu, "Bu konuda 'onlara oy kullandırtacaklar' gibi bir tezvirat maalesef her dönem yaşanmaktadır. Bu konuda oy verme hakkına sahip olan kişiler anayasamızda, seçim kanunlarında açık ve nettir. Bu şaibelere boyun eğmemek seçim güvenliği açısından bizim en önemli görevlerimizdir. Bunlar gerçek olmasa da vatandaş arasında algı oluşturmak amacıyla bu işin propagandasını yapanlar elbette ki söz konusudur. Bunu dedikoduya döndürmeye imkan vermemek amacıyla bu göç eden kardeşlerimizin yoğunlukta bulunduğu mahallelerde tedbir almakta temel vazifelerimizden biridir. Burada sizin temel göreviniz kamu düzenini sağlayabilecek bir adımı atabilmektir."

"7 bin 500 torbacı tutuklandı"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleri ile mücadele ederken bir taraftan da asayiş ve uyuşturucu konusunda da yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. 2017 tarihi ile kıyaslandığında 2018'de ilk 4 ayda mala karşı yapılan suçlarda yüzde 26.2 oranında azalma olduğu bilgisini veren Soylu, aynı tempoyu seçim dönemi ve sonrasında da yürütmeleri gerektiğini ifade etti. Soylu, "Aynı şekilde uyuşturucu konusunda da mücadele söz konusu. İlk 4 ayda uyuşturucu da 7 bin 500 kişi tutuklandı. Bunlar sokak satıcıları, torbacı denilen kişiler. Bu öyle ufak bir rakam değil. Güvenlik birimlerimizin milletimize verdiği sözü yerine getirme konusundaki iradeyi ortaya koyan anlayışın ta kendisidir. 7 bin 500 kişiyi ilk 4 ayda özellikle torbacı dediğimiz, çocuklarımıza okul çevrelerinde musallat olanlara yönelik ortaya koyulan sizin başarınız bu" dedi.



Soylu, "Doğu ve Güneydoğu illerimiz başta olmak üzere sandık kurullarının güvenliği, insanların oy kullanma yerlerine güvenli ve her türlü tesirden uzak şekilde gelebilmelerini temin etme ve sandık çevrelerine üzerinde silah bulunan kişilerin yaklaştırılmaması konusunda arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir. Seçim günü dikkat etmemiz gereken 3 konu var. Birincisi insanların oy tercihleri üzerinde baskı kurulmasını veya yönlendirme yapılmasını engellemek. İkincisi insanlarımızın, vatandaşlarımızın oy sandığına sağlıklı bir şekilde ulaşıp oyunu kullanmalarını temin etmek. Üçüncüsü sandıkların güvenliğini, oy sayımının güvenliğini sağlayarak sonuçların resmi merkezlere güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak" diye konuştu.

Abdullah Sarica - Nurullah Geylani