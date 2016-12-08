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İçişleri Bakanı Soylu Van’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte Van’a geldi.


08 Aralık 2016 12:46

Sabah saat 08.30 sıralarında Van Ferit Melen Havaalanında Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda ve partililer tarafından karşılanan Bakan Soylu, kahvaltının ardından Beşyol Meydanı’ndaki esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Hükümetin sunduğu desteklerden yeterince faydalanamadıklarını ifade eden esnaflar, "Hükümetimizin bizlere sunduğu imkanlardan faydalanamıyoruz. Bankaya gittiğimizde bizlere ‘sicilin bozuk, senedini ödememişsin’ diyorlar. Bizler de bu imkanlardan faydalanamıyoruz. Bu nedenle sicil affı istiyoruz" dedi.

Esnafın taleplerini dinleyen Bakan Soylu, ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi.
Cadde ve sokaklardaki vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye gündemine düşen Beşyol Meydanındaki ‘Okçular Tepesi’ önünde hatıra fotoğrafı çekerek Van Valiliğine geçti. 

Atilla İdiz
VAN 

Etiketler: İçişleri Bakanı Soylu, van


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