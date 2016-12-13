Özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına gelen Bakan Süleyman Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, burada Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel tarafından karşılandı. Havaalanından ilçe merkezine geçen Bakan Soylu ve beraberindekiler, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledikten sonra bir kafeteryada kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Bakan Soylu, çıkışta kendisini bekleyenlerin de isteklerini dinledikten sonra helikopterle Hakkari il merkezine geçti.