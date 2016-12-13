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İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu Yüksekovada

13 Aralık 2016 14:10

Özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına gelen Bakan Süleyman Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, burada Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel tarafından karşılandı. Havaalanından ilçe merkezine geçen Bakan Soylu ve beraberindekiler, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledikten sonra bir kafeteryada kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Bakan Soylu, çıkışta kendisini bekleyenlerin de isteklerini dinledikten sonra helikopterle Hakkari il merkezine geçti.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Selahaddin Eyyubi Havalimanı


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