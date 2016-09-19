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İçişleri Bakanı Soylu'dan Gaziler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu vatan için kim canını ortaya koymuşsa, kim 'gaza niyetiyle' ayağa kalkmışsa, makamların en yücesine, bu milletin gönlüne yer etmiştir ve bundan sonra da öyle kalacaktır. Gazilerimizin varlığı, onların aziz hatırası, bizim şerefimizdir" dedi.

İçişleri Bakanı Soyludan Gaziler Günü mesajı

19 Eylül 2016 10:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Soylu, mesajında, "Aziz milletimizin, asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' deyişinde saklıdır. Yüce dinimizden aldığımız ilhamla milletimizin cesareti birleşmiş ve gaza ruhu, bu topraklar üzerinde ölümsüzleşmiştir. Gazilik, milletimizin gönlünde öyle bir yere sahiptir ki, bütün ünvanların önüne geçer. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Gazi'dir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi'dir, ilk meclisimiz Gazi'dir. Bu vatan için kim canını ortaya koymuşsa, kim 'gaza niyetiyle' ayağa kalkmışsa, makamların en yücesine, bu milletin gönlüne yer etmiştir ve bundan sonra da öyle kalacaktır. Gazilerimizin varlığı, onların aziz hatırası, bizim şerefimizdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, mesajını şöyle sürdürdü: "Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, Kore’den Vietnam'a, Kıbrıs’tan, ülkemizde teröre karşı verilen mücadeleye kadar ve özellikle, 15 Temmuz’da bu milletin, bu devletin bekası için yüreğini er meydanına getirmiş bütün gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum."  

Etiketler: süleyman soylu


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