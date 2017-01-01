İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Beşiktaş Ortaköy'de saldırının gerçekleştiği gece kulübünde incelemelerde bulunduktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki bakan açıklamalarda bulundu.

Saldırıda yaralanan 65 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirten Sağlık Bakanı Akdağ, “Gece yarısını takiben bir kanlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yabancı ülkelerin vatandaşları var. Yaralılarımız var, şu anda hastanelerde 65 yaralı var. Şişli Etfal Hastanesi önündeyiz İçişleri Bakanımızla beraber. Hadiseyi duyar duymaz ben Ankara'dan geldim. Bakanımız Yüksekova'daydı. Hastanemizdeki 65 yaralıdan 4'ünün durumu oldukça ciddi. Böyle hadiselerden sonra yaralanan kişilerin bir kısmının daha sonra durumu değişiyor ama aldığımız bilgilere göre bu şekilde. Bir taraftan kimlikler belirleniyor ama çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralılar içinde olduğunu biliyoruz” dedi.

"İstanbul Emniyet Müdürümüz de olay saatinden çok kısa bir süre önce bölgedeydi"

Yılbaşında ülke genelinde alınan önlemlerin attırıldığını söyleyen Bakan Soylu ise, İstanbul için yoğun önlemler alındığını belirtti. Soylu, "Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ, gerek PKK, gerekse DHKP-C içinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servisler, gerekse de kendi istihbarat örgütlerimiz. Bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalı, kimisi de daha ziyade şurada bir olay olacak yönünde. Özellikle yılbaşı ile ilgili arkadaşlarımız her tarafta önlemler aldı. En yoğun önlemler de İstanbul'da alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu olmuştur. Bir kısmı istihbarat, bir kısmı emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürümüz de olay saatinden çok kısa bir süre önce bölgedeydi Ortaköy'deki o Beşiktaş Belediyesince düzenlenen etkinlik alanının denetlenmesi için. Özellikle yılbaşından önce birçok operasyon da gerçekleşti. Bu tip istihbaratlar sürekli geliyor, buna yönelik tedbirler arkadaşlarımız tarafından alınıyor" diye konuştu.

"Bir katliam gerçekleştirilmiş, insanlık dışı vahşet"

Olay yerindeki gözlemlerini paylaşan Bakan Soylu, "Bir katliam gerçekleştirilmiş, insanlık dışı vahşet. 39 insanımız hayatını kaybetti. 20 kişinin tam kimliği belli. 15'i yabancı uyruklu, 5 tanesi de vatandaşımız gözüküyor. Çok net değil ama zannediyorum ki 5 tespitin 3 yada 4'ü orada çalışanlar, diğerlerinin kimlik tespit çalışması gerçekleşmedi. Arkadaşlarımızın, emniyetin yaptığı çalışmalarda saldırganın bir kişi olduğu gözüküyor. Bir mont pantolon şeklinde silahla tarayarak içeriye girmiş. İçeride de farklı bir giysiyle dışarıya çıkmaya çalıştığına dair bilgi var. Bu bilgilerin değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın yakalanmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor" ifadelerini kullandı.