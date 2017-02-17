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İçişleri Bakanı Soylu'dan Şanlıurfa'daki saldırıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Viranşehir'deki terör saldırısıyla ilgili, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Bir tane de 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Soyludan Şanlıurfadaki saldırıyla ilgili açıklama

17 Şubat 2017 22:49
Bakan Soylu'dan Şanlıurfa'daki saldırıyla ilgili açıklama - Tıkla İzle

16 Nisan’da yapılacak referandum güvenliği ile ilgili İzmir’de bir toplantı düzenledi. Bakan Soylu, buradaki programın ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerinde hazır bulunduğu toplantıda gündeme ilişkin açıklama yapan Soylu, Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin bilgi verdi. Soylu, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Bir tane de 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

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"4-5 aydır birçok olayı gerçekleştiren hain etkisiz hale getirildi"

Soylu, 5 aydır peşinde olunan ve ülkede 4-5 aydır bir çok olayın faali olan teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Bir de başka bir haber daha vereceğim. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain vardı ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faali bugün kahraman güvenlik güçlerimiz onlara gereken cevabı verdiler ve onları etkisi hale getirdiler. Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaktır. Hiç merak etmeyin bu aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden yorgunluktan, uykusuzluktan hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularıyız. Merak etmeyin söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız PKK bu ülkenin topraklarından silinecektir" şeklinde konuştu. 

Halil Karahan - Hakan Gözalan


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