Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » İçişleri Bakanı Soylu’dan terör örgütüne: 'Bahara varamayacaksınız'

İçişleri Bakanı Soylu’dan terör örgütüne: 'Bahara varamayacaksınız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradan Kandil'de aklı bez bağlamışlara söylüyorum; bahara varamayacaksınız söylüyorum size" dedi.

İçişleri Bakanı Soyludan terör örgütüne: Bahara varamayacaksınız

25 Aralık 2016 11:34

Çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik ziyaretinde yaklaşık 4 saatlik güvenlik toplantısının ardından AK Parti il binasına geçti. Bakan Soylu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin son 14 yılda yaptığı hizmetleri anlattı. Bakan Soylu, "Vatan sadece silahla korunmaz, vatan aynı zamanda siyasetle de korunur. Bunun en son örneğini, en güzel örneğini şurada gecenin bu saatinde ülkesine sahip çıkan, milletine sahip çıkan, geleceğine sahip çıkan, çocuklarına sahip çıkan, Ezanı Muhammedi'nin 'Allahu ekber, Allahu ekber' dediği her dakikada özgürlüğümüzü ve hürriyetimizi hissettiğimiz o ana sahip çıkan, ay yıldızlı bayrağa sahip çıkan Türk'ün Kürt'ün Arap'ın hepsinin kardeşliğine sahip çıkan ak parti teşkilatları da bu vatanın milletin birliğine sahip çıkarak koruyor. Bizim mücadelemiz budur. Bu ülkenin en küçük ilçesinin, mahallesinin dahi, terör baskısı altında geri kalmasına razı olmamız mümkün değildir. Yok eş başkanmış, yok federasyonmuş, yok Kandil'miş, batı dünyasının tepkisiymiş, hiçbirisi umurumuzda değil. PKK’sından FETÖ'süne kadar, adı ne olursa olsun DAEŞ'ine kadar bütün terör örgütleri, bunu kararlılıkla belirtiyoruz ki silinecektir. Sanki PKK terörü bu ülkede her zaman olacakmış gibi insanlarımızın üzerinde korku sindirmeye çalışanlar, neredeler? Alçakça haince bombalı eylemlerle evlatlarımızı şehit etmeye çalışıyorlar. Hani dağlar sizindi, dağa çıkınca kaçacak yer arıyorsunuz" dedi.

"Kandil’de aklı bez bağlamışlara söylüyorum"
Bakan Soylu, dağlarda barınamayacak olan terör örgütünün kaçacak delik aradığını belirterek, "Buradan Kandil’de aklı bez bağlamışlara söylüyorum; bahara varamayacaksınız söylüyorum size. Orda kalamayacaksınız, orda Türkiye'yi tehdit edemeyeceksiniz ve başkalarının uşağı ve esiri olarak bu milletin fertlerini bir birlerine vuramayacaksınız. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bugün aynısını DAEŞ yapmaya çalıştılar, sınırlarımızı tehdit ettiler. Bizi birbirlerimize düşürmeye çalıştılar. İçeride bir sürü oyunun, bir sürü tiyatronun sahnesini sergilemeye çalıştılar. İşte bugün evlatlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, askerlerimiz orada bir büyük mücadele veriyorlar. Eskidendi o, bekleyelim acaba bize hücum ederlerse kendimizi savunalım. Öyle bir şey yok artık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, başbakanımızı talimatıyla teröre karşı taarruz politikası ortaya koyan bir anlaşışı ortaya koyacağız. Şehitlerimiz ölüyor içimiz yanıyor, her düşen şehit ateşi bizim içimizde kopardığı fırtınalar, bilmenizi istiyorum ki bizi ürkütmüyor ve korkutmuyor. O çocuklarımızın bize emanet ettiği omuzlarımıza sorun olarak yüklediği anlayışla beraber bu terörün tasfiyesini gerçekleştirmek için bizi daha çok kararlı, daha çok iradeli ve daha çok azimli bir hale getiriyor" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşların da sorunlarını dinleyen Bakan Soylu, daha sonra AK Partili ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatı üyelerinin katılımıyla basına kapalı toplantı yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı şehirde geceyi geçirecek olan Bakan Soylu, sabah erken saatlerinde ilden ayrılacak. 

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: süleyman soylu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç