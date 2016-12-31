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İçişleri Bakanı Soylu’ya Şemdinli’de yoğun ilgi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde halka hitap etti.

İçişleri Bakanı Soyluya Şemdinlide yoğun ilgi

31 Aralık 2016 23:22

Yılbaşını Hakkari’de geçirmek için hava muhalefetine rağmen Yüksekova’dan karayolu ile Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesine gelen Bakan Soylu, kaymakamlık önünde kendini bekleyen kalabalığa seslendi. Bakan Soylu, “Türkiye 2016 yılında belki hiç hak etmediği bazı tablolarla karşılaştı. Bazen güzel günlerimiz oldu, güzel müjdeler oldu, milletimiz mesut oldu ama bazı günlerde de hepimiz yaşadık ki ülkemizi sıkıntıya sokan, geleceğe ait ülkemizin yarına adım atmasını engelleyen bizim hedeflerimize bizi ulaştırmak istemeyen, onlardan bizi ırak bırakan bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Ama Allah’a şükürler olsun el ele gönül gönüle birlikte içerisinde bunların hepsine birlikte karşı koyarak şu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bu akşam 2016 yılını geçiriyor 2017’ye huzurlu yeni hedefleri ile buluşmuş bir Türkiye, yarını hedefleri olan bir Türkiye kardeşliğini pekiştirmiş bir Türkiye, 2023’ü, 2053’ü, 2071’i kucaklayan bir Türkiye olarak hep birlikte ulaşmayı, hep birlikte adım atmaya bu akşamın kararıyla birlikte buradayız” dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya’nın evine misafir oldular.


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