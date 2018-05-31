İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilen terörist sayısını açıkladı

Partisinin Trabzon'un araklı ilçesinde düzenlenen mitinginde konuşan Soylu, terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü belirtti. Bakan Soylu, terör örgütleri ve uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmadıklarını belirterek "Yılbaşından 21 Mayıs'a kadar 481 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların içinde örgütün üst düzeyinde yer alan da var. Bizim evlatlarımız sayesinde bu yıl içerisinde 33 üst düzey PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Son 6 ayda kırmızı listede aranan 7 teröristi etkisiz hale getirildi, evlatlarımız şaşkına çevirdiler. Sadece bu konu da değil, uyuşturucu milletimizin canını yakıyor ya, bizde onların canını yakıyoruz. 7 bin 698 uyuşturucu satıcısı yılbaşından itibaren cezaevine girdiler, tutuklandılar. Nefes aldırmıyoruz. Ne PKK'sına, ne DHKPC'sine, ne DEAŞ'ına, ne FETÖ'süne nefes aldırmıyoruz. Güvenlik güçlerimizin teşkilatlarını güçlendiriyoruz" dedi.

Güvenlik güçlerinin elinde bulunan silahlı insansız hava aracıyla dün 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Soylu, "Bunlar kaçacak delik bulamayacak. Nereye kadar kaçacaklar" diye konuştu.

"Şuanda sınırımızın 25 kilometre ötesindeyiz. Kuzey Irak'ta ödleri patlıyor, 'Kandil'e bunlar ne zaman gelecek' diye"

Araklı ilçesindeki mitingin ardından geldiği Akçaabat ilçesinde de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Soylu, "Türkiye kendini terörle mücadele alanında çok geliştirdi. Teknolojik açıdan da çok geliştirdi. Mühimmat, edevat, araç ve teçhizat açısından çok geliştik. Elin oğluna muhtaç olamamak için kendi insansız hava aracımızı yaptık. Size bir haber daha vereyim; Şu anda sınırımızın 25 kilometre ötesindeyiz. Kuzey Irak'ta ödleri patlıyor, 'Kandil'e bunlar ne zaman gelecek' diye. Size bir şey söyleyeyim, şehitlerimizin ve bu milletin intikamını almazsak hayat da bize haram olsun, bu ülke de bize haram olsun. Bunların ümiğini sıktıysak sizin sayesinde sıktık. Bunların bir de 'üst düzey' dedikleri elebaşları vardı. Bizim evlatlarımız bundan 4 tanesi hafta başından beri etkisiz hale getirdi" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek "Bu Kemal Kılıçaroğlu kendi yenilseydi yerini verir miydi Muharrem İnce'ye. Sen onu benim külahıma anlat. Ama esas kavga ne zaman biliyor musunuz? Seçim bitecek Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirine yumruk yumruğa girecek. Niye? İflas etmiş dükkânın mallarını yağma etmek için" ifadelerini kullandı.