Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi’nde 7 gün 24 saat aralıksız olarak yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 02-09 Aralık 2016 tarihleri arasında 3 olayda 114 düzensiz göçmen karasularımızda yakalandığını kaydedildi.

Düzensiz göç faaliyetlerinin Çeşme ve Kuşadası bölgelerinde yoğunlaştığının görüldüğü vurgulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla 02-09 Aralık 2016 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde; 33 Sahil Güvenlik Botu, 7 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 8 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 1431 saat seyir yapıldığı, 15 Helikopter ve 2 Uçak sortisi ile toplam 36 saat 55 dakika uçuş gerçekleştirildiği, 7 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 571 saat görev icra edildiği kaydedildi.

Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göç girişimleri büyük oranda engellenirken, göçmen ölümlerinin yaşandığı en son olay 18 Kasım 2016 tarihinde Aydın İli Didim İlçesi Taşburun açıklarında yaşandığı vurgulanarak Toplam 6 göçmenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.