Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında

son bir hafta içerisinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 267 operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda;11’i ölü,

2’si yaralı, 2’si sağ olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; Teröristler tarafından kullanılan 34 sığınak/barınak tespit edildiği, tuzaklanan 10 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildiği, 1 bombalı araç, 2.300 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 9 el bombası, 14’ü ağır ve uzun namlulu (1 adet Doçka, 1 adet M-16, 10 adet Kalaşnikov, 2 adet Roketatar) olmak üzere 37 adet silah ve patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

Örgüte yardım ve yataklık yapan 355 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ise, Piyasa değeri 6 milyon 612 bin 380 TL olan; 48 kg Eroin,

805 kg Esrar, 1 kg Kokain, 51.554 adet Uyuşturucu Hap, 31 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 2461 Kök kenevir bitkisi ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca piyasa değeri 8.553.271 TL olan; 1 milyon 195 bin 489 adet Kaçak Sigara,

46.212 litre Akaryakıt ele geçirildiği ve bu kapsamda 748 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 114’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca denizlerde olmak üzere 2 bin 363 düzensiz göçmen yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 61 organizatörün de yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilerek bunlardan 23’ünün tutuklandığı kaydedildi.

Yabancı teröristler mücadele kapsamında ise; 56 Deaş mensubunun gözaltına alındığı belirtilerek bunlardan 21‘inin tutuklandığı bildirildi.