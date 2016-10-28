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İçişleri Bakanlığı: 265 personel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 153, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise 112 personel görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 265 personel görevden uzaklaştırıldı

28 Ekim 2016 09:42

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 153, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise 112 personel görevden uzaklaştırılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, FETÖ/ PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen, 42'si subay, 56'sı astsubay, 30'u uzman jandarma çavuş, 17'si uzman erbaş, 8'i memur olmak üzere toplamda 153 personel görevden uzaklaştırılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da, yine FETÖ/ PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen, 52'si subay, 58'i astsubay, 1'i uzman erbaş, 1'i de memur olmak üzere toplamda 112 personel görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.  

Etiketler: İçişleri Bakanlığı


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