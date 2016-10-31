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İçişleri Bakanlığı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 24 Ekim tarihinde başlayan operasyonlarda 31 Ekim 2016 tarihine kadar 28 bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

31 Ekim 2016 13:51

Bakanlıktan yapılan açıklamada 24 Ekim tarihinde başlatılan operasyonlar kapsamında 7’si teslim olmak üzere 22, hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda ise 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Yürütülen operasyonlar sonucunda ele geçirilen unsurlar ise şöyle açıklandı:

“Teröristler tarafından tuzaklanan 12 el yapımı patlayıcı ile teröristler tarafından kullanılan 19 sığınak imha edildi. 1 EYP’li saldırı olmak üzere 3 terör eylemi engellendi. 177 ton Amonyum Nitrat, 500 gram C4, 8 kilogram A4 patlayıcı, 22’si ağır uzun namlulu olmak üzere 43 silah, 9 roketatar, 118 el bombası ele geçirilmiştir.”
Bakanlık, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 298 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. 

Benan Özben


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