Bakanlıktan yapılan açıklamada 24 Ekim tarihinde başlatılan operasyonlar kapsamında 7’si teslim olmak üzere 22, hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda ise 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Yürütülen operasyonlar sonucunda ele geçirilen unsurlar ise şöyle açıklandı:

“Teröristler tarafından tuzaklanan 12 el yapımı patlayıcı ile teröristler tarafından kullanılan 19 sığınak imha edildi. 1 EYP’li saldırı olmak üzere 3 terör eylemi engellendi. 177 ton Amonyum Nitrat, 500 gram C4, 8 kilogram A4 patlayıcı, 22’si ağır uzun namlulu olmak üzere 43 silah, 9 roketatar, 118 el bombası ele geçirilmiştir.”

Bakanlık, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 298 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

Benan Özben