İçişleri Bakanlığı: '44 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı tarafından son bir hafta içerisinde (23-30 Ekim 2017) tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 570 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 256’sı terör (PKK/KCK 199, aşırı sol 15, DEAŞ 283, FETÖ/PDY 759), 3 bin 525’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 148’i düzensiz göçle mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 929 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde toplam 44 (19 ölü, 12 sağ, 13 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 6 ilde (2 Muş, 3 Bitlis, 2 Diyarbakır, 5 Erzincan, 4 Tunceli, 1 Hakkari) 17 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi, bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 2 ton gıda maddesi, 22’si ağır ve uzun namlulu (1 M-16, 2 Bixi, 1 Roketatar, 18 Kalaşnikov) toplam 30 silah, 362 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 8 el bombası, 6 bin 287 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 104 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 76 ilde gerçekleştirilen 2 bin 542 operasyonda, piyasa değeri 66 milyon 050 bin 260 TL olan, 2 bin 543 kilogram esrar, 710 kilogram eroin, 17 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 7 kilogram afyon sakızı, 4 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain, 2 milyon 568 bin 608 adet uyuşturucu hap, bin 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 953 bin 086 TL olan, 847 bin 178 adet kaçak sigara, 4 bin 658 litre akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 525 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 39 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bartın, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak) 302 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 446 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 158 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ülke genelinde geleceğin teminatı çocukların güvenliği için 23 Ekim 2017 Pazartesi günü 12 bin 55 personelin katılımıyla 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-5' gerçekleştirildi. 43 bin 938 şahıs kontrol edildi, aranan 92 şahıs yakalandı, 169 şahsa adli/idari işlem yapıldı. 5 bin 720 servis aracı denetlendi, 255’ine cezai işlem uygulandı, 9 bin 551 işyeri denetlendi, 130’u hakkında idari işlem yapıldı. Ülke genelinde özellikle cinayet suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 28 Ekim 2017 Cumartesi günü 6 bin 308 personelin katılımıyla 2 bin 176 ikamete operasyon düzenlendi, çeşitli suçlardan aranan 872 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

532’si denizlerde olmak üzere 4 bin 822 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 148 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.