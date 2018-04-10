İçişleri Bakanlığı 50 muhtarı İspanya'ya götürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki muhtarlar buluşması konuşmasında, “Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs El Hamra Sarayı’na bir imkanınız olursa; İçişleri Bakanım aslında burada, böyle bir peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, yani grup-grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var” sözlerinin üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yeni bir proje başlattı. Muhtarların farklı kültürleri tanıyabilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında ilk kafile THY'nin seferiyle İspanya'ya hareket etti. 5 ilden 50 muhtarın yer aldığı kafile, İspanya'nın Endülüs bölgesini ziyaret edecek.

Kafilede bulunan Çubuklu Muhtarı Hüseyin Hüsnü Kolcu, Endülüs bölgesini ziyaret edeceğinden dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Yurt dışı organizasyonu muhtarları çok sevindirdi. Bu aslında bir turistik gezi değil de muhtarlara verilen önemin bir ifadesi. Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız değer verdi. Biz de gidiyoruz. Bu bir başlangıçtır, devamı da gelir inşallah" dedi.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat ise, “ 53 yaşındayım, ilk defa yurt dışına çıkacağım. Bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederim. Muhtarların yurt dışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurt dışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay" şeklinde konuştu.

Endülüs’teki Osmanlı eserlerini ve izlerini göreceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır ise "İlk defa yurt dışına çıkıyorum. Kafilede yer aldığımı duyduğum anda tarifsiz duygular yaşadım. Bu gezide elde ettiğimiz tecrübelerimizi mahallelerimize aktaracağız. Kudüs'ü görmeyi çok istiyorum. Şehircilik açısından da Hollanda ve Almanya görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erzincan'dan gelerek kafileye katılan muhtarlardan Hamza Alkan “ Emniyet Genel Müdürlüğü görevlileri bizi çok iyi ağırladı. Yurt Dışına ilk kez çıkıyorum. Erzincan'a dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacağım" açıklamalarında bulundu.

Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç ise "devletin parasıyla geziyorlar" eleştirilerine yanıt vererek şunları söyledi: "Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor vardır. Türk Hava Yolları (THY) sponsordur. Biz devletin parasıyla oraya gitmiyoruz. Özellikle vurguluyorum. Yani halkımız bu konuda biraz daha duyarlı olsun. Sabah kalktığında ilk aranan kişi de muhtardır"

Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi, Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak. İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler halinde yurt dışına göndermeye devam edecek

Tuncer Cengiz