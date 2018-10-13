İçişleri Bakanlığı: '574 göçmen yakalandı, 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı'

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığınca 5-12 Ekim tarihleri arasında yapılan faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 haftada yaşanan toplam 16 göç olayının 7'si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 9'u Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Foça, Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 7 olayda 289 düzensiz göçmen yakalandı, 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum, Didim ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 9 olayda 285 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde 1 arama kurtarma korveti, 32 Sahil Güvenlik botu, 5 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 15 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 812 saat seyir yapıldı. 35 helikopter (79 saat) ve 9 uçak (48 saat) sortisi ile toplam 127 saat uçuş gerçekleştirildi. 5 adet Mobil Radar Timi tarafından toplam 370 saat görev icra edildi.

Jandarma ve emniyete istihbari destek

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvacık, Çeşme, Seferihisar, Menderes, Didim, Bodrum ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 13 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 405 düzensiz göçmen ve 14 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.