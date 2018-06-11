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iha.com.tr »
Politika »
İçişleri Bakanlığı: '69 terörist etkisiz hale getirildi'
11 Haziran 2018 10:41
İçişleri Bakanlığı: '69 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde yurtiçinde toplam 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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11 Haziran 2018 10:41
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