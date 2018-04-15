Diğer
Kategoriler

İçişleri Bakanlığı: 8 terörist etksiz hale getirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK’lı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: 8 terörist etksiz hale getirildi

15 Nisan 2018 15:42

Dün çıkan sıcak temasta Uzman Çavuş Ahmet Baş ve Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehit düştüğü Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonda PKK’lı 8 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ”Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte 8 adet Kaleşnikof tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.  

Abdullah Söylemez
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç