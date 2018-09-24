İçişleri Bakanlığı açıkladı! 33 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 17-24 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları çerçevesinde toplam 33 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen 2 bin 425 operasyon kapsamında, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 677 terör, 3 bin 992 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 178 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 847 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 6 ilde 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 19 ağır ve uzun namlulu toplam 25 silah,12 adet el bombası, 392 kilogram patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı imha edildi, 14 bin 666 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 987 operasyonda; 550 ilo esrar, 191 kilo eroin, 4,02 kilo kokain, 4,5 kilo afyon, 1,3 kilo sentetik kannabinoid, 3,14 kilo metamfetamin, 24 bin 309 adet extacy, 314 bin 56 adet captagon, 667 adet sentetik ecza, 159 bin 771 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında ise 3 bin 992 kişi gözaltına alındı.

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla; 17-21 Eylül tarihlerinde, ülke genelinde 62 bin 590 okul servis aracının denetimi yapıldı ve 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymadıkları tespit edilen 2 bin 113 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 430 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmada tespit edilen 344 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede; 658'i denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 979 düzensiz göçmen yakalandı ve düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 178 organizatör gözaltına alındı

İlker Turak

