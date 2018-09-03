İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4'ü sözde üst düzey 46 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 290 operasyon yapılırken, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 286 Terör (PKK/KCK 104, Sol 8, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 153), 3 bin 273 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 660 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan; yeşil kategoride aranan; Haki (K) Deniz Yüksel Diyarbakır’da ölü olarak, gri kategoride aranan; Leheng Dersim-Adil (K) Merdan Rüştü Ovalıoğlu Şırnak’ta teslim olarak, Baran Dersim (K) Cihan Gerçek (MLKP) Tunceli’de ölü olarak, sözde yönetici olan Mazlum Pling (K) Abdülhamit Özbahçeci adlı teröristlerin de bulunduğu 4’ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (26 ölü, 8 sağ/yaralı, 12 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 13 sığınak, barınak, mağara (Van 5, Hakkâri 3, Batman 1, Muş 1, Siirt 1, Şırnak 1, Tokat 1) kullanılamaz hale getirildi. 12 ağır ve uzun namlulu (1 füze/roketatar, 4 M-16, 7 Kalaşnikof Piyade Tüfeği) silah, 11 adet el bombası, 160 kg patlayıcı madde, 5 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, bin 123 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 535 operasyonda; 607 kg esrar, 256 kg eroin, 0,5 kg kokain, 2,6 kg Sentetik kannabinoid, 3,14 kg metamfetamin, 10 bin 14 adet ectasy, 244 bin 756 adet captagon, 681 adet sentetik ecza, 131 bin 957 kök kenevir bitkisi, 222 bin 381 paket kaçak sigara, 25 bin 80 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi, bu operasyonlarda 3 bin 273 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 407 şüpheli gözaltına alınırken, 84 kg esrar, 1.6 kg eroin, 2.58 kg sentetik kannabinoid, 0.4 kg kokain, 3.7 kg metamfetamin, 10 bin 10 adet ectasy, bin 256 adet captagon, 678 adet sentetik ecza, 377 kök kenevir ve 24 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 274 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 178 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede; 554’ü denizlerde olmak üzere toplam 8 bin 33 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör gözaltına alındı.

Derya Yetim

