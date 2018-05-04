İçişleri Bakanlığı açıkladı: Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak
04 Mayıs 2018 14:06
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak
İçişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla, Yüksek Seçim Kurulunun askı süresi ile ilgili kararı doğrultusunda; 5 Mayıs Cumartesi, 6 Mayıs Pazar, 12 Mayıs Cumartesi günleri mesai saatleri içinde İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri hizmet verecektir."