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İçişleri Bakanlığı Avrupa maçlarındaki örnek uygulamaları inceleyecek

İçişleri Bakanlığı futbolda şiddetin önlenmesi için harekete geçti. Avrupa’daki maçları yakın takibe alacak olan Bakanlık, görevlendireceği bir heyet ile Avrupa derbilerinde alınan güvenlik önlemlerini yerinde görecek.

İçişleri Bakanlığı Avrupa maçlarındaki örnek uygulamaları inceleyecek

19 Ağustos 2017 11:59

Heyet ilk olarak dünyanın en önemli derbileri arasında gösterilen Glasgow Rangers-Celtic maçını inceleyecek.
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sırasında yaşanan üzücü olaylar sonrasında "Sporda Güvenlik Toplantısı" yapılmış, İçişleri Bakanlığı da müsabakaların risk analizlerinin yapılması, riskli maçlarda güvenlik önemlerinin artırılması, yüz taraması, parmak izi, sosyal medya hesaplarından provakasyonların önlenmesi şeklinde futbol maçlarında uygulanacak biri dizi güvenlik önlemlerini açıklamıştı.

Avrupa Maçları İzlenecek

Bakanlık ayrıca spor müsabakalarında uygulanacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak, Avrupa’da yapılacak olan maçları yakın takibe alacak. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlığında oluşturulan bir heyet, Avrupa ülkelerinde yapılacak olan maçları inceleyecek. Heyet, maçlarda alınan güvenlik önlemlerini, kalabalık yönetimini, kolluk kuvvetlerinin taraftar grupları arasında çıkan olaylara müdahalesini, maç bitiminde stadın güvenli şekilde boşaltılması gibi tedbirleri yerinde inceleyecek.

İlk durak İskoçya

Özellikle Avrupa’daki büyük derbileri inceleyecek olan heyet, bu kapsamda ilk olarak 21-25 Eylül tarihleri arsasında İskoçya’ya gidecek. 23 Eylül‘de yapılacak olan ve dünyanın en önde gelen derbileri arasında gösterilen Glasgow Rangers-Celtic futbol maçını izleyecek olan heyet, maç öncesinde, esnasında ve sonrasında alınan güvenlik önlemlerini görecek, yabancı görevlilerden bilgi alacak. 

Etiketler: avrupa, İçişleri Bakanlığı


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