İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 7-14 Ağustos tarihleri arasında yürütülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel harekat ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde TSK’nın hava ve kara unsurlarınca bin 201 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir hafta içerisinde 28’i ölü, 14’ü teslim, 1’i sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar kapsamında örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 319 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen 267 kişi, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 87 kişi, sol terör örgütleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 676’sı terör suçları, 152’si siber suçlar, 2 bin 511’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere toplam 2 bin 991 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 2 bin 703 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen bin 246 kişiden 152’si gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışmalarda ise 33 ilde 151 şüpheli gözaltına alındı.

81 ilde “Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-4” uygulaması

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla 9 Ağustos’ta eş zamanlı olarak 81 ilde “Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-4” uygulaması yapıldı. 2 bin 731 kontrol noktasında gerçekleşen uygulamaya 8 bin 460 personel katıldı, 183 bin 505 araç/sürücü kontrol edilerek, 5 milyon 916 bin 594 TL cezai işlem uygulandı, 3 bin 690 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 81 ilde 8 bin 918 personelin katılımıyla lunapark, park ve bahçeler, internet ve oyun salonları ile çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler ve benzeri yerlerde “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-3” yapıldı. Uygulama kapsamında 13 bin 224 umuma açık yer denetlendi, bunlardan 480’ine işlem yapıldı. 60 bin 619 şahsın kontrol edildiği uygulamada, hakkında arama kararı bulunan 251 kişi yakalandı. Ayrıca 3 bin 495 kişiye de adli/idari işlem yapıldı.